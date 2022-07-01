کانون خانواده مورد هجمه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین پور در خطبه‌های این هفته نمازجمعه رویان به میزبانی مسجد جامع این شهر با بیان اینکه خانواده نخستین کانون اجتماعی محسوب می‌شود، تاکید کرد: فرزندان ابتدا در کانون خانواده شکل می‌گیرند و سپس برای حضور در جامعه آمادگی پیدا می‌کنند لذا دشمنان نیز بیکار ننشسته و برای نهاد خانواده برنامه دارند.

وی با بیان اینکه باید در این زمینه هوشیار بود، افزود: همانطور که کارشناسان نیز اعتقاد دارند هیچ فضایی شامل مهد کودک، مدرسه و …جای خانواده را نمی‌گیرد و لذا این نشان می‌دهد عنصر خانواده تا چه میزان اهمیت دارد و دشمنان نیز این کانون را مورد هجمه قرار می‌دهند.

ایران قربانی تروریسم

امام جمعه موقت رویان همچنین به سالروز افشای حقوق بشر آمریکایی نیز اشاره کرد و بیان داشت: ایران خودش قربانی تروریسم است اما دستگاه‌های تبلیغاتی غربی و عداوت‌ها به گونه‌ای موضوع را جلوه می‌دهد که ایران متهم شود.

حسین پور با بیان اینکه ساقط کردن هواپیمای ایرانی، شهادت بزرگان انقلاب از بهشتی و رجایی و … تا حمله به عراق و افغانستان همگی نشان از جنایت‌های آمریکا دارد، گفت: باید این مسائل را برای نسل جوان تبیین کرد.

وی به روز دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نیز اشاره کرد و بیان داشت: بهسازی معابر و خدمت رسانی به مردم در زمره اقداماتی است که شهرداری‌ها باید با اولویت توسعه متوازن شهری در دستور کار قرار دهند.