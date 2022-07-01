به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن باقری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان پارس آباد که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره به اینکه مردم از صف‌های طولانی مدت نان در نانوایی‌ها ناراضی هستند، اظهار کرد: دستگاه‌های متولی به منظور بهبود وضعیت موجود در نانوایی‌ها نظارت جدی داشته باشند.

وی ضمن تبریک سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و تاکید بر ضرورت توجه ویژه خانواده‌ها به ازدواج به هنگام و آسان جوانان بیان کرد: جوانان باید با الگو گرفتن از این دو بزرگوار سنت حسنه ازدواج را بجا آورند چرا که ازدواج آسان باید به فرهنگ تبدیل شود.

امام جمعه موقت پارس آباد با اشاره به اینکه مردم در مصرف برق صرفه جویی کنند، افزود: شهروندان در مصرف برق در آستانه فصل گرما صرفه جویی کنند تا از خاموشی‌های ناشی از کمبود برق جلوگیری شود.

حجت الاسلام باقری با توجه به اهمیت و ضرورت حجاب و عفاف، اضافه کرد: حجاب و عفاف یکی از ضروریات دین مقدس اسلام و عاملی برای تقویت و تحکیم بنیان خانواده و همچنین باعث وقار مردان و زنان می‌شود.