جامعه نیازمند استقامت و پایمردی در مقابل مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلا امام این شهر ضمن بیان اینکه امروز بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم‌ها به کشور تحمیل شده است، ابراز داشت: همانگونه که شرایط هشت سال جنگ و تحریم با همکاری همه مردم و مسئولان به سرانجام پیروزی رسید امروز نیز در جنگ اقتصادی باید همان سیاست را در پیش گرفت.

وی ضمن بیان اینکه گذر از شرایط تحریم با مشارکت و همکاری تمام بخش‌های جامعه امکان پذیر خواهد بود، افزود: دشمن که گزینه‌های نظامی را ناکارآمد می‌داند برای نفوذ و اعمال قدرت و دست‌یابی به اهداف شوم خود، اقتصاد ما را هدف قرار داده که نیاز امروز جامعه استقامت و پایمردی همگان مقابل مشکلات است.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه از طرفی می‌بایست مسئولان نیز مراعات مردم کرده و در این شرایط سخت اقتصادی با مردم همراهی لازم را داشته باشند، ابراز داشت: در نهایت این همکاری و تعامل دوسویه می‌تواند اقتصاد کشور را نجات داده و توطئه دشمن را بار دیگر خنثی کند.



مطیعی ضمن بیان اینکه با توجه به قرار گرفتن در سال مالی کشور می‌بایست همکاری لازم با اداره امور مالیاتی استان سمنان صورت گیرد، تصریح کرد: این مالیات گردآوری شده سرانجام برای شهر هزینه شده و نفع آن به عموم جامعه خواهد رسید لذا این همکاری کاملاً ضروری است.

وی با بیان اینکه در این جنگ اقتصادی می‌بایست مردم و مسئولان هوای یکدیگر را داشته باشند، افزود: یکی از این موارد موضوع صاحب خانه و مستأجر است که مالکان می‌توانند در سر رسید سالی مستأجران شرایط اقتصادی را در نظر گرفته و به آنها کمک کنند.