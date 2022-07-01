تقابل جبهه حق و باطل همیشگی است/مذاکره کنندگان مراقب باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد خانلری امام جمعه موقت کرمانشاه ظهر امروز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهر کرمانشاه که در مسجد جامع کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: در این روزها هفته حقوق بشر آمریکایی را داریم که جنایات مختلفی از استکبار جهانی علیه ملت ایران در آن اتفاق افتاده از ترور بزرگان انقلاب گرفته تا شلیک موشک به هواپیمای مسافربری و شهادت ۲۹۰ مسافر و خدمه آن که همگی تأیید کننده آن است که آمریکا شیطان بزرگ است و باید مراقب مکر و حیله‌های آن بود.

وی با اشاره به اینکه دشمن کارش دشمنی است، ادامه داد: باید با شناخت دقیق از استکبار جهانی در خصوص حیله‌ها و شیوه‌های جدید تبلیغاتی حقوق بشریی آن آگاهی پیدا کرد و در مقابل آن تجهیز شد.

خطیب نماز جمعه کرمانشاه با اشاره به لقب تاریخی حضرت امام برای آمریکا که آن را شیطان بزرگ خطاب کرد، تصریح کرد: یکی از حیله‌های امروز آمریکا به مانند شیطان وعده‌های تبلیغاتی است که دقیقاً مثل وعده‌های شیطان پس از گرفتار شدن به آن آنها را ول می‌کند و مذاکره کنندگان امروز باید بر این مساله توجه داشته و خطوط قرمز مقام معظم رهبری و نظام اسلامی را رعایت کنند.

وی افزود: روز اول ماه پر فضیلت ذی الحج، سالروز ازدواج پر برکت حضرت علی (ع) با حضرت فاطمه زهرا (س) و روز ازدواج در تقویم کشور را به مردم عزیز تبریک می‌گوئیم.

حجت السلام خانلری در ادامه با کشتار وحشیانه حاجیان توسط آل سعود در سال ۶۶ اشاره کرد و گفت: تقابل جبهه حق و باطل همیشگی بوده و تا قیامت ادامه خواهد داشت.