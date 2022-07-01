تغییر فرماندار فیروزکوه بر اساس مصلحت شهرستان انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری ظهر جمعه در مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان فیروزکوه که با حضور سید عباس جوهری معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، امام جمعه شهرستان فیروزکوه، نماینده مردم فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، دیگر مسئولان و جمعی از مردم در محل مصلای نماز جمعه شهرستان فیروزکوه برگزار شد در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ضمن تبریک اول ذی الحجه و سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) ضمن تشکر از زحمات فرماندار قبلی و تبریک به حیدری منش فرماندار جدید این شهرستان اظهار داشت: فرماندار جدید از افراد بومی شهرستان، مؤمن، انقلابی، جوان و پر انرژی و با تجربه در حوزه مدیریتی هستند از این رو توقع داریم که به طور مستمر پیگیر مشکلات مردم باشند.

وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، باید اداره امور به جوانان واگذار شود تا برای انقلاب کادرسازی صورت گیرد، بنابراین باید بدنه بخشداران و فرمانداران از افراد جوان باشند تا حداقل دو دهه از این تجربه استفاده کنند.

استاندار تهران با اشاره به لزوم کار صادقانه، خالصانه، مومنانه و استفاده از ظرفیت مردم در مورد انتخاب نماز جمعه به عنوان محل برگزاری تکریم و معارفه تاکید کرد: روز جمعه برای مسئولین روز تعطیل نیست بلکه روز کار است، محل نماز جمعه به جهت تاکید بر حفظ مناسبات سیاسی و اجتماعی در ارکان حاکمیت و اینکه مرکز حکومت جمهوری اسلامی باید در مسجد و نماز جمعه باشد، برای مراسم انتخاب شده، و حضور در بین مردم را انتخاب کردیم چون معتقدیم تمام حاکمیت متعلق به مردم است.

منصوری سپس گفت: دولت سیزدهم مفتخر به عنوان دولت مردمی است، این سیاست گذاری یک رویه است و باید درب اتاق فرمانداران و مدیران به روی مردم باز باشد، باید به لحظه مشکلات مردم پیگیری شود.

وی افزود: مدارا، ملاطفت با مردم، مردم داری و حضور در میان مردم نیز حائز اهمیت است و به افزایش سرمایه اجتماعی نظام کمک می‌کند، همچنین باید پیگیر جدی مسائل و مشکلات مردم باشیم و با اخلاص این کار را دنبال کنیم.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد خدمت به مردم افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری برای خدمت باید مسیر، مسئله و ظرفیت‌ها شناخته شده و انتخاب راه حل درست بر مبنای شناخت ظرفیت‌ها باشد، از این رو باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم و اولویت‌ها مشخص شود.

استاندار تهران با اشاره به لزوم اتمام پروژه‌های نیمه تمام تاکید کرد: نهضت اتمام پروژه‌های نیمه تمام طبق تاکید رئیس جمهور به پیش می‌رود و در این مسیر اصلی ترین ظرفیت، مردم هستند و باید به معنای واقعی مردم در اداره امور کشور دخیل شوند.

استاندار تهران بیان داشت: هدف گذاری مقام معظم رهبری، تمدن سازی است در این مسیر خودسازی و جامعه سازی نیاز است و در مسائل مدیریتی و اجرایی عدالت اجرا شود، همچنین با وحدت و همدلی مسئولان و مردم کارها به پیش می‌رود.

منصوری عنوان داشت: کارها باید شبانه روزی پیگیری شود و فرماندار نظارت به مجموعه ادارات و دستگاه‌ها داشته باشد و در پیگیری‌ها نباید بر سر حفظ حقوق بیت المال مماشات کرد.

منصوری تاکید کرد: مصوبه دولت در مورد استقرار صنایع استان با پیگیری به سرانجام رسید، تأمین زمین برای ایجاد مسجد و حوزه علمیه در شهرستان ضروری است.

وی سپس اظهار داشت: باید امید را در دل مردم ایجاد کرد، اکنون ما مسئول هستیم و باید مشکلات را پیگیری کرد.

وی همچنین تصریح کرد: در هدفمندسازی یارانه‌ها به مردم سخت گذشت، اما مردم همراهی و صبوری لازم را داشتند و سعی می‌کنیم که از سرمایه اجتماعی هزینه نکنیم.

منصوری در مورد تغییر و تحول فرماندار شهرستان فیروزکوه با اشاره به مصلحت شهرستان این امر را تصمیم مدیریتی برشمرد و اینکه تحت فشار هیچ گروه و فردی این کار صورت نگرفته، بلکه بر مبنای مصلحت شهرستان این اقدام انجام شده است.