به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر چمران با تبریک اول ذی الحجه سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و روز ازدواج اظهار کرد: به همه خانواده سفارش می‌کنم که شروط سنگینی را برای ازدواج جوانان نگذارند و تشریفات پرهزینه را کنار بگذارند.

وی افزود: فعالان فرهنگی، رسانه‌ها و مؤسسات خیریه ازدواج‌های آسان را تبدیل به یک گفتمان کنند. اگر موضوع ازدواج جوانان حل شود بسیاری از معضلات اجتماعی رفع خواهد شد.

خطیب جمعه شهر چمران اضافه کرد: مسئولان نیز تسهیلات ازدواج جوانان را بیشتر کنند و در این امر اهتمام جدی داشته باشند.

عبادی با اشاره به آغاز ایام پرفضیلت ماه ذی‌الحجه و روز عرفه گفت: از مسئولان درخواست داریم افراد کم‌بضاعت از زیارت امام حسین (ع) محروم نشوند و شرایط را برای همه عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از طریق زمینی مهیا کنند.

وی یادآور شد: تقاضای دیگری که از همه صاحب‌خانه‌ها داریم این است که با مستأجران همکاری کنند و شرایط را برای این اجاره نشین ها سخت نکنند.

امام جمعه شهر چمران تأکید کرد: سران سه قوه هم افزایش بیش از ۲۵ درصد اجاره‌بها را ممنوع کردند ولی حتی اگر این مصوبه هم نباشد، اخلاق اسلامی و انسانیت اقتضا می‌کند که در این شرایط سخت اقتصادی به همدیگر کمک کنیم.

عبادی با تبریک دهم تیرماه روز صنعت و معدن به همه جهادگران و تلاشگران این عرصه گفت: امروزه در صنایع و معادن ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که هنوز از این ظرفیت‌ها به ویژه در صنعت معدن استفاده نشده است.

وی عنوان کرد: یکی از آفت‌های صنعت و معدن خام‌فروشی در این حوزه است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها این امر را مطالبه کردند و مسئولان را از خام‌فروشی بر حذر داشتند.

وی در ادامه چهاردهم تیرماه روز شهرداری و دهیاری را به شهرداران و دهیاران شهرستان بندر ماهشهر تبریک گفت و افزود: در مورد عملکرد شهرداری شهر چمران انتظار مردم از شهرداری این است که پروژه‌های عمرانی سرعت بیشتری بگیرد.

امام جمعه شهر چمران یادآور شد: موضوع دیگری که باید شهرداری شهر چمران به آن اهتمام داشته باشد موضوع زیباسازی و مبلمان شهری است که این مسئله نیاز به توجه جدی دارد.

عبادی گفت: البته شهرداری پروژه‌های عمرانی خوبی را در شهر برای اجرا طراحی کرده که به زودی شاهد اجرای این پروژه‌ها و تقدیم آنها به مردم شهر چمران خواهیم بود.