بی توجهی اداره کل ورزش و جوانان همدان به ورزش شهرستانها

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر غفاری‌آثار جمعه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان رزن یکی از عوامل شادی و نشاط در جامعه توجه به حوزه ورزش دانست و گفت: پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان با ورزش و آموزش‌های مناسب موجب پویایی جامعه خواهد شد.

وی ضمن انتقاد از وضعیت ورزش و جوانان در شهرستان رزن افزود: متأسفانه اداره کل ورزش و جوانان توجه‌ای به ورزش شهرستان‌ها ندارد.

فرماندار شهرستان رزن با تصریح بر اینکه هم اکنون، پروژه‌های ورزشی شهرستان رزن علی رغم پیگیری‌های فراوان و قول‌ها اداره کل ورزش و جوانان پیشرفت خوبی ندارد؛ یکی از مشکلات اداره ورزش و جوانان شهرستان رزن را کمبود نیرو عنوان کرد و گفت: کارمندان این اداره به اسم شهرستان رزن استخدام شده و در همدان مشغول به کار هستند و از طرفی چارت سازمانی اداره برای جذب نیرو پُر است.

غفاری آثار افزود: در شهرستان رزن استعدادهای زیادی در حوزه ورزش وجود دارد که متأسفانه به علت عدم حمایت از ورزشکاران پیشرفت در حوزه ورزش نمی‌بینیم.

وی خاطرنشان کرد: اعتبارات که امسال برای هیئت‌های ورزشی از استان پرداخت شده بالغ بر سه میلیون تومان است که این اعتبار نمی‌تواند کمک حال حتی یک هیئت ورزشی باشد.

فرماندار شهرستان رزن ادامه داد: با پیگیری صورت گرفته از بخش صنایع و معادن مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای هیئت‌های ورزشی تأمین و در اختیار آنها قرار گرفت.