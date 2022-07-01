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۱۰ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۱۸

امام جمعه فردیس:

رئیس جمهور به عدالت سیاسی توجه بیشتری کند

رئیس جمهور به عدالت سیاسی توجه بیشتری کند

البرز - امام جمعه فردیس گفت: رئیس جمهور به عدالت سیاسی توجه بیشتری کند، یعنی در عزل و نصب‌ها به شایسته سالاری توجه بیشتری شود.

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به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم حسینی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه فردیس اظهار کرد: رئیس جمهور به عدالت سیاسی توجه بیشتری کند، یعنی در عزل و نصب‌ها به شایسته سالاری توجه بیشتری شود، عدالت یعنی هر کس سر جای خود باشد، دو شرط مهم آن تعهد و تخصص است، اگر کسی تعهد و تخصص ندارد او را نباید در پست‌های مدیریتی جای داد، هر کس که می‌خواهد باشد.

کد مطلب 5528073

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