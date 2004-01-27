بي حرمتي معلم انگليسي به مقدسات اسلامي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين دختر مسلمان كه به دلايل قانوني نامش فاش نشده است در دادگاه شهادت داد كه خانم" هازل ديك" معلم چهل و سه ساله دبيرستانش روسري را از سرش كشيده است .

اين دانش آموز نوجوان كه در هنگام اين حادثه پانزده سال داشت گفت : ديك كه رئيس علوم مدرسه برتون وودز كاميونيتي شهر پيتربوروگ در مركز انگليس است به او گفته است : مذهب شما يك جوك بزرگ است .

طبق گفته اي اين دختر مسلمان ، ديك گفت : آن اندازه كه شما به خدا احترام مي گذاريد من به همان اندازه به كفشم احترام مي گذارم .

بنابر اين گزارش ديك به توهين مشدد محكوم شده است كه وي اين اتهام را رد كرد .

