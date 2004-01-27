به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين دختر مسلمان كه به دلايل قانوني نامش فاش نشده است در دادگاه شهادت داد كه خانم" هازل ديك" معلم چهل و سه ساله دبيرستانش روسري را از سرش كشيده است .
اين دانش آموز نوجوان كه در هنگام اين حادثه پانزده سال داشت گفت : ديك كه رئيس علوم مدرسه برتون وودز كاميونيتي شهر پيتربوروگ در مركز انگليس است به او گفته است : مذهب شما يك جوك بزرگ است .
طبق گفته اي اين دختر مسلمان ، ديك گفت : آن اندازه كه شما به خدا احترام مي گذاريد من به همان اندازه به كفشم احترام مي گذارم .
بنابر اين گزارش ديك به توهين مشدد محكوم شده است كه وي اين اتهام را رد كرد .
در ادامه سياستهاي اسلام ستيزانه در اروپا صورت گرفت
بي حرمتي معلم انگليسي به مقدسات اسلامي
يك دانش آموز مسلمان شانزده ساله انگليسي در دادگاه اين كشور اعلام كرد كه يكي از معلمان ارشد دبيرستانش ضمن توهين به مقدسات اسلامي ، روسري را از سرش كشيد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين دختر مسلمان كه به دلايل قانوني نامش فاش نشده است در دادگاه شهادت داد كه خانم" هازل ديك" معلم چهل و سه ساله دبيرستانش روسري را از سرش كشيده است .
کد مطلب 55281
نظر شما