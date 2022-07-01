  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ تیر ۱۴۰۱، ۲۳:۱۲

اجرای سرود سلام فرمانده در دهدشت/عرض ارادتی با شکوه به امام زمان

اجرای سرود سلام فرمانده در دهدشت/عرض ارادتی با شکوه به امام زمان

دهدشت _اجرای حماسی سرود «سلام فرمانده» با حضور پرشور دهه‌نودی‌ها و اقشار مختلف مردم در دهدشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوبت همدلی و همخوانی سرود سلام فرمانده جمعه شب دهم تیرماه ۱۴۰۱ به ایستگاه دهدشت رسید و دهه نودی‌های دهدشتی در کنار والدین خود در میدان مرکزی شهر برای همخوانی این سرود حماسی گردهم آمدند.

استقبال از این مراسم به حدی بود که مردم به صورت فشرده تمام محوطه را پوشش داده و اطراف میدان مملو از جمعیت عاشقان امام عصر (عج) شده بود.

میدان مرکزی شهر مملو از عاشقانی بود که با در دست داشتن پرچم یا مهدی ادرکنی، یا صاحب‌الزمان (عج) و پرچم جمهوری اسلامی ایران ارادت خود را به امام زمان (عج) نشان دادند و «سلام فرمانده» را با حضور ابوذر روحی، خواننده این اثر همخوانی کردند.

هرچند مراسم به نام دهه نودی‌ها بود ولی همه گروه‌های سنی در مراسم حضوری پرشور آفریدند، حضور پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در کنار نوه‌های خود و حتی افراد بزرگسالی که به تنهایی در مراسم حضور داشتند خودنمایی می‌کرد.

در این اجتماع بزرگ اغلب مسئولان شهرستان نیز حضور داشتند.

کد مطلب 5528102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نازنین IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      3 3
      پاسخ
      دمشون گرم هم شهری های لرزبانم
    • IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      2 5
      پاسخ
      احسنت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها