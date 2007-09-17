اجرای طرح پردیس شهدای دانشجو در دانشگاهها / راه اندازی کانونهای دانشجویی دفاع مقدس

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه های آموزش عالی در هفته دفاع مقدس گفت : در بحث تجلیل از دفاع مقدس به روسا و معاونین دانشگاهها سفارش شده است تا دانشگاهها نسبت به هفته دفاع مقدس اهتمام داشته باشند.

وی از مکاتبه بسیج دانشجویی با وزارت علوم در خصوص راه اندازی کانونهای دانشجویی دفاع مقدس در دانشگاهها خبر داد و گفت : آئین نامه های موجود در خصوص کانونهای دانشجویی در اختیار بسیج دانشجویی قرار گرفت تا بر اساس مباحث آئین نامه ای به تشکیل کانونهای دفاع مقدس در دانشگاهها اقدام کنند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود : وزارت علوم به دانشگاه ها پیشنهاد کرد تا جهت ساخت فضای خاص برای یادمان شهدای دانشجو اقدام به ساخت پردیس شهدا کنند. پردیس شهدا شامل موزه، کتابخانه و یادبود و تندیس است که فضایی موثر جهت تجلیل ارزش های دفاع مقدس را در دانشگاه ها فراهم می آورد.

دکتر اسلامی از حمایت وزارت علوم از دانشگاه ها در تاسیس پردیس های شهدای دانشجو خبر داد و گفت : حدود این حمایت مشخص نشده است و حمایت ها بر اساس طرح هایی صورت می گیرد که دانشگاه ها در خصوص پردیس های شهدای دانشجو ارائه کنند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از برگزاری یادوراه شهدای دانشجو خبر داد و گفت : کمیته علمی یادواره شهدای دانشجو به عهده اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم است که با حضور داوران ممتاز و متعهد، داوری ها در 19 بخش بر روی 594 اثر رسیده به یادواره صورت گرفت و به دبیرخانه این یادواره که سازمان بسیج دانشجویی کشور است، ارسال شد.