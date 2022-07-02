آذربایجان غربی میزبان زائران راهیان نور ۱۷ استان کشور است

سرهنگ جلال الدین اعظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال با توجه به بهبودی وضعیت کرونا پیش بینی می‌شود بیش از ۳۰۰ هزار رائر از سراسر کشور از هفت یادمان این استان دیدن کنند.

وی ادامه داد: تمهیدات لازم برای استقبال و همچنین پذیرایی از این کاروان‌ها که در قالب گروه‌های مختلف مردم از اواسط تیرماه به منطقه ما اعزام خواهند شد، در نظر گرفته شده است.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: این استان از لحاظ تعداد المان‌های ملی ثبت شده کشور با تعداد هفت المان در رده هفتم قرار دارد و جزو پنج استان درگیر در جنگ تحمیلی نیز محسوب می‌شود.

سرهنگ اعظمی اظهار کرد: کاروان‌های راهیان نور فرصت مناسب و مغتنمی برای تعمیق باورهای انقلاب و ارزش‌های شهدا در بین نسل‌های جوان بوده و این امر به تقویت روحیه ایثار و استکبارستیزی آنها کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: رسالت راهیان نور، نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان کشور است و باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد.

به همین منظور ستاد مرکزی راهیان نور با هدف ساماندهی به وضعیت راهیان نور در سال ۱۳۸۳ ذیل ساختار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تعریف و در سال ۱۳۸۴ ستاد مرکزی راهیان نور تأسیس شد.