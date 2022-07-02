به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسن زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: عملیات امدادرسانی به مصدومان حادثه دیده زلزله بامداد امروز به خوبی در حال انجام است و مصدومان در حال دریافت خدمات درمانی مناسب هستند.

وی افزود: خوشبختانه ما مصدومی که نیاز به بستری در بخش مراقبت‌های ویژه داشته باشد نداریم و در بخش‌های عادی مصدومان بستری خدمات دریافت می‌کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: ۱۰ نفر مصدوم در بندرعباس به بیمارستان خلیج فارس مراجعه کردند، همچنین سه مصدوم در میناب و یک مصدوم در قشم داشتیم که این مصدومان نیز در حال درمان هستند.

وی تصریح کرد: مصدومان بندرلنگه و بندرخمیر نیز از راه‌های مختلف از جمله اعزام به وسیله بالگرد به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند و در حال گذراندن روند درمان هستند.