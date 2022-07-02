دستگیری قاچاقچی با محموله ۱۰۰ کیلویی حشیش در سربیشه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار ناصر فرشید اظهار کرد: مأموران انتظامی سربیشه در بازرسی از سواری پژو، ۱۰۰ کیلو و ۸۰۰ گرم حشیش کشف و یک قاچاقچی را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: مأموران با دریافت اخباری مبنی بر حمل مواد افیونی توسط سوداگران مرگ در این شهرستان، با انجام اقدامات لازم دستگیری متهمان را در دستور کار خود قرار دادند.

فرشید اضافه کرد: مأموران هنگام گشت زنی در محورهای فرعی شهرستان سربیشه یک سواری پژو ۴۰۵ را مشاهده و به آن مشکوک شدند که پس از شناسایی با علائم هشدار دهنده به راننده آن دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: راننده سواری پژو ۴۰۵ پس از مشاهده پلیس متواری شد که مأموران خودرو را تعقیب کردند و در یک عملیات ضربتی با استفاده از قانون به کار گیری سلاح با شلیک چند گلوله خودرو متوقف و در بازرسی از آن ۱۰۰ کیلو و ۸۰۰ گرم حشیش کشف شد.

سردار فرشید ادامه داد: مأموران در این رابطه خودرو را توقیف و متهم را دستگیر و به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده و برخورد با فروشندگان مواد مخدر و هرگونه بی نظمی و اخلال در نظم عمومی، موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.