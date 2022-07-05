تئاتر همدان بدنه ضعیفی دارد

سید مهرداد کاووسی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همدان در زمینه تئاتر ریشه قوی دارد، گفت: باید این بدنه بتواند با هم متحد شده و کارهای فاخری را در جشنواره‌های معتبر کشوری به عرصه ظهور برساند.

وی با تصریح بر اینکه متأسفانه این اتحاد، همدلی و پشتوانه کاری در گروه‌های همدان کمتر دیده می‌شود؛ افزود: تئاتر همدان دارای ریشه و پشتوانه بسیار قوی و طولانی است اما در حال حاضر، تئاتر همدان بدنه ضعیف و نیمه جانی دارد.

طراح و کارگردان همدانی خاطرنشان کرد: از علت‌های نیمه جان بودن تئاتر استان همدان می‌توان به متحد نبودن پیشکسوتان، جوانان و گروه‌های نمایشی باهم اشاره کرد.

کاووسی حسینی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان، اظهار کرد: خوشبختانه تئاتر در سبد خانواده‌ها قرار گرفته و یکی از پر استقبال ترین و پرشکوه‌ترین جشنواره‌ها را نیز از لحاظ مخاطبین در سال جاری شاهد بودیم.

این هنرمندان فعال در عرصه هنر تعزیه در ادامه گفتگو خاطرنشان کرد: همدان یکی از شاخص ترین شهرهای کشور در حوزه تولید تئاتر کودک و نوجوان به حساب می‌آید اما اگر اساتید، بزرگترها و پیشکسوتان به جوان‌ها، تحصیلکرده ها و با تجربه‌ها بهای بیشتری بدهند و شاهد انتقال تجربه به آنها باشیم، می‌توانیم جان و روح تازه ای در بدنه تئاتر استان همدان وارد کنیم.

وی تاکید کرد: جوان‌ها با استفاده از تجربه پیشکسوتان و اساتید و داشتن مطالعه در این زمینه می‌توانند موفق شوند؛ اما اگر بدون مطالعه، تجربه، آگاهی و بدون علم در حوزه کارگردانی و تولید وارد شوند قطعاً تئاتر همدان ضعیف‌تر خواهد شد.

کاووسی حسینی مطرح کرد: علاقمندان در این عرصه با دانش، صبر، تلاش در هر شیوه‌ای بخواهند فعالیت کنند، قطعاً می‌توانند به تئاتر استان همدان کمک کنند چنانکه در حال حاضر نیز آدم‌های شاخص و افراد توانمند زیادی در حوزه تلویزیون، سینما و تئاتر از این شهر به کشور تزریق شده است.

این هنرمند همدانی در پایان خاطرنشان کرد: تکاپو، کامل شدن و پررنگ شدن اسم همدان در تئاتر کشور یک اتحاد، تلاش و همت جمعی را می‌طلبد که باید صورت بگیرد.