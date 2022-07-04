میزان صادرات غیرنفتی از استان بوشهر دو برابر شد

مهدی صفوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه صادرات و واردات کالا است و در این زمینه شاهد سهم بالای استان هستیم.

وی اضافه کرد: طی سه ماهه نخست امسال چهار میلیارد دلار کالا از استان بوشهر به خارج از کشور صادر شده است که در این زمینه رتبه اول کشور را دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به افزایش دو برابری صادرات غیر نفتی استان در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی از استان بوشهر در سال جاری ۱۱ میلیارد دلار است.

وی در ادامه با اشاره به تسریع در صدور مجوزهای واحدهای صنعتی و تولیدی در استان بوشهر بیان کرد: با الکترونیکی شدن مراحل صدور مجوز واحدهای صنعتی و تولیدی شاهد تسریع در این روند هستیم.

صفوی همچنین از واگذاری زمین در سریع‌ترین زمان خبر داد و خاطرنشان کرد: یک یا دو روز پس از صدور مجوز، زمین در شهرک‌های صنعتی استان به سرمایه‌گذار تحویل می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت ۵۷ هزار واحد صنفی با اشتغال ۱۴۳ هزار نفر در استان بوشهر تاکید کرد: در زمینه صدور مجوز واحدهای صنعتی در کشور پیشرو هستیم.