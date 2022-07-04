شناسایی ۱۱۳ نیاز مطالعاتی برای مدیریت شهری تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله رشیدی در هشتادمین جلسه علنی شورای شهر تبریز اظهار داشت: بر خود وظیفه دانستیم به پاس اعتمادی که اعضای شورا و هیأت رئیسه محترم داشتند، گزارشی از عملکرد مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز ارائه کنیم.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم در انجام تکالیفی که طبق اساس‌نامه مرکز پژوهش‌ها وجود دارد و نقطه ثقل آن پشتیبانی کارشناسی تصمیمات شورای محترم و کمیسیون‌های تخصصی است، موفق باشیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: به اندازه توانمان تلاش می‌کنیم در این راستا حرکت کنیم. در ادامه گزارش مختصری از اقدامات صورت گرفته توسط همکاران مرکز ارائه می‌شود و مشتاقانه پذیرای نظرات و دیدگاه‌های اعضای محترم شورا هستیم.

رشیدی در خصوص تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی شهرداری تبریز گفت: مکاتباتی انجام شده و شورای ششم مکلف است برنامه پنج ساله دوم را کار کند چون برنامه پنج ساله اول تا سال ۱۴۰۲ را پوشش می‌دهد. اخیراً نیز سازمان شهرداری‌ها ابلاغی صادر کرده که باید برنامه چهار ساله شوراها تدوین شود تا ارزیابی عملکرد بر اساس آن صورت گیرد.

وی در رابطه با نیازهای مطالعاتی شناسایی‌شده در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: مجموعاً ۱۱۳ نیاز مطالعاتی داریم که قبلاً با عنوان اولویت‌های پژوهشی از آنها یاد می‌شد اما با توجه به اینکه می‌توانیم آنها را انجام دهیم، با عنوان نیازهای مطالعاتی قید کردیم. این ۱۱۳ عنوان تقریباً کشکولی از مسائل مدیریت شهری محسوب می‌شود که اقدامات مربوط به برخی از آنها آغاز شده و برای برخی نیز در حال شناسایی پژوهشگر هستیم و انتظار داریم در این خصوص همراهی شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز یادآور شد: قراردادهای پژوهشی مربوط به گزارش‌های مالی این مرکز از دوره قبلی وجود داشت و ما قرارداد پژوهشی جدیدی در سه‌ماهه اخیر منعقد نکرده‌ایم. رویکرد ما در دوره جدید، تهیه گزارش‌های کارشناسی به‌جای پژوهش‌های کلان و پرهزینه است برای همین هزینه خاصی غیر از جلسات کارشناسی نداشته‌ایم. سعی کرده‌ایم در بیش از ۸۰ درصد موارد از ظرفیت کارشناسان خود مرکز و کارشناسان شهرداری استفاده کنیم.

رشیدی با اشاره به برگزاری جشنواره رسانه‌ای، پژوهشی "تبریز ما" اضافه کرد: از اصحاب رسانه دعوت می‌کنم تا در جشنواره رسانه‌ای، پژوهشی "تبریز ما" که تا پایان مردادماه مهلت دارد، شرکت کنند. عزیزانمان می‌توانند تولیدات پژوهشی یا پژوهش‌محور و تولیدات رسانه‌ای مرتبط با مدیریت شهری را به این جشنواره ارسال کنند.

وی ادامه داد: درخواست می‌کنم همکاران عزیز همراهی لازم با بازوی پژوهشی شورای اسلامی شهر را داشته باشند تا این مرکز بتواند بیشتر در خدمت حل مشکلات شهری باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز در پایان متذکر شد: شورا باید مرکز را پای‌کار بیاورد و به صورت مداوم از سرمایه‌های مادی و معنوی موجود در این مرکز به نفع مدیریت شهری استفاده کند. در مورد عملکرد هم درخواست خودمان بود که زمانی در نظر گرفته شود تا بتوانیم عملکرد مرکز را ارائه کرده و در صورت وجود پیشنهاد یا نظرات اعضای شورا از آنها استفاده کنیم.