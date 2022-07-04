لزوم تغییر نگرش دستگاه های اجرایی کشور نسبت به مدیریت اسناد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زارع ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه یزد، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در زمینه حفظ آثار ملی و تاریخی، اظهار کرد: عزیزترین ذخایر هر کشور، تاریخ آن کشور است و در زمینه حفظ و انتقال صحیح آن باید همواره تمام تلاش خود را به کار گیریم.

وی افزود: جمع آوری اسناد مکتوب و کتب خطی و همچنین بایگانی اسناد ادارات از وظایف این اداره در استان است و در این مسیر همواره با چالش هایی مواجه شده که می توان به نگاه سطحی دستگاه های اجرایی کشور به بحث مدیریت اسناد و همچنین پایین بودن سطح انتخاب مسئولین بایگانی در ادارات، اشاره کرد.

مدیر کل مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان با اشاره به شعار سازمان اسناد ملی در کشور، تصریح کرد: با توجه به اینکه شعار این سازمان « اسناد ملی، اصالت، صیانت و هویت» است می توان به این موضوع مهم اشاره کرد که حفاظت و نگهداری از اسناد یک مسئولیت و وظیفه اخلاقی، دینی، اجتماعی و ملی است و اگر نگاه مسئولان کشور به مسئله اسناد ملی با توجه به این شعار تغییر کند قطعا اهداف شعار سازمان محقق خواهد شد.

زارع از تلاش اداره اسناد استان یزد در راستای استفاده از تمام ظرفیت ها در زمینه اعتمادسازی خبر داد و گفت: تلاش خواهیم کرد از تمام ظرفیت‌ها در راستای اعتماد سازی برای ترغیب مردم به اهداء اسناد به این مرکز استفاده کنیم.

وی با تاکید بر قدمت تاریخی یزد و حجم زیاد بناهای ارزشمند در این شهر، اظهار کرد: با توجه به قدمت تاریخی و پیشینه تاریخی و فرهنگی استان یزد و به ویژه شهر دارالعباده یزد، نیاز است که با تلاش و حمایت مسئولان استان در زمینه تخصیص زمین و تجهیز یک ساختمان هوشمند برای بایگانی اسناد و موزه اسناد برای حفظ اسناد تاریخی استان یزد، استان یزد را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

مدیر کل مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد با اشاره به تاریخ ارزشمند و فرهنگ غنی استان یزد، تصریح کرد: از نظر تاریخ و فرهنگ، یزد دارای جایگاه ارزشمندی است و نیاز است که این پیشینه تاریخی در سطح جهانی معرفی شود.

وی افزود: بیش از هفت هزار برگ از اسناد در آرشیو ملی استان و مصاحبه با بیش از ۳۰۰ نفر از مشاهیر، فرهیختگان و نخبگان در آرشیو تاریخ شفاهی استان یزد نگهداری می شود و همچنین افتخارات فرهنگی استان در زمینه های مختلف، از اقدامات مهم انجام شده توسط این سازمان است اما همچنان در راستای غنی سازی بیشتر آرشیو ملی استان یزد، نیاز به تلاش بیشتر است.

زارع استفاده از پتانسیل اسناد و آرشیو شفاهی در موضوع جهاد تبیین را از اقدامات در دستور کار خود عنوان کرد و اظهار کرد: تشکیل هسته‌های فکری و تبادل نظر با کارشناسان، تدوین تاریخ مکتوب، بهره برداری از ظرفیت اسناد در فضای مجازی، آگاه سازی نسل جدید نسبت به شرایط پیش از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی با انتقال عقبه فکری گذشتگان و مدیریت دانش از برنامه های مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد است.