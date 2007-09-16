به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، کره شمالی این پیام را در بازدید هفته گذشته تیمی از کارشناسان هسته ای آمریکا از تاسیسات هسته ای این کشور به مقامهای آمریکایی منتقل کرده است.

بر اساس این گزارش، کره شمالی پذیرفته است اگر در مذاکرات شش جانبه خلع سلاح اتمی این کشور که هفته آینده برگزار خواهد شد؛ طرحی برای غیرفعال سازی تاسیسات هسته ای این کشور به تصویب رسید، کارشناسان هسته ای به رهبری آمریکا مسئولیت فرایند غیرفعال سازی را برعهده گیرند.

"چون یونگ وو"، مذاکره کننده ارشد هسته ای کره جنوبی با خودداری از افشای نحوه غیرفعال سازی تاسیسات هسته ای کره شمالی گفت : یافته های کارشناسان هسته ای که هفته گذشته از کره شمالی بازدید کردند، به نشست هفته آینده مذاکرات شش جانبه ارائه خواهد شد.

کره شمالی اخیراً طبق توافقنامه 13 فوریه در چارچوب مذاکرات شش جانبه، راکتور اتمی یونگ بیون خود را تعطیل و بازرسان آژانس تعطیلی آن را تایید کردند.