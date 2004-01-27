650 داوطلب تاييد صلاحيت شده اند

به گزارش خبرگزاري مهر، ابراهيم عزيزي در جمع خبرنگاران اعلام كرد به دنبال شكايت داوطلباني كه در مراحل قبلي رد صلاحيت شده و يا صلاحيت آنها احراز نشده است شوراي نگهبان با دقت در بررسي مجدد صلاحيت آنان و بازبيني اسناد و مدارك و دلائل و همچنين ملاقات حضوري و بررسي هاي تكميلي 650 نفر از آنان تاييد صلاحيت شده اند كه اسامي 461 نفر به وزارت كشور اعلام شده و بقيه نيز اعلام مي شود.

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينكه روند بررسي و اعلام اسامي كساني كه در روزهاي آينده تاييد صلاحيت مي شوند ادامه خواهد داشت افزود: اسامي اين افراد به تدريج به وزارت كشور اعلام مي شود تا به اطلاع داوطلبان عزيز برسد.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان تمام همت و تلاش خود را به منظور تاييد صلاحيت داوطلباني كه شرايط قانوني لازم را داشته و فاقد مانع قانوني مي باشند بكار رفته است اظهار داشت اعضاي شوراي نگهبان با تلاش خستگي ناپذير در جلسات صبح و بعد از ظهر و شب دلائل و مستندات را ملاحظه كرده و با دقت اظهار نظر مي كنند.

عزيزي مبنا و ملاك رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را عمل دقيق به فرمايشات مقام معظم رهبري دانست و اضافه كرد اعضا اين شورا عمل به رهنمودهاي معظم له را برخورد لازم دانسته و بر همان مبناي احراز عرفي و عقلايي و استصحاب و با رعايت عدالت و حقوق مردم عمل مي كند و اطمينان دارد اجراي فرمايشات راهگشاي مقام معظم رهبري هدايت گر و مايه آرامش و اطمينان در جامعه مي باشد.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به اينكه اين شورا براساس قانون اساسي كه ميثاق ديني و ملي مردم عزيز مي باشد به عنوان امين مردم نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد گفت: براي شوراي نگهبان بعنوان نهادي مستقل و بي طرف هيچ تفاوتي نمي كند كه چه فردي با چه گرايش سياسي به مجلس راه يابد و صرفا عمل به قانون را شاخص اصلي حركت خود قلمداد مي كند.

سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه اين شورا هيچ توجهي به گرايشات و سلايق سياسي داوطلبان در بررسي صلاحيتها نداشت است اضافه كرد: ولي پس از اظهار نظرهايي كه در اين خصوص مطرح شد بررسي هايي از فرمهاي ثبت نامي و اظهارات داوطلبين و يا مطلعين بعمل آمد و مشخص شد تاييد صلاحيت شدگان داراي گرايش هاي مختلف سياسي در حوزه هاي انتخاباتي مي باشند و زمينه براي رقابتي سالم و قانونمند و آزاد فراهم است و در اين خصوص جاي هيچ گونه نگراني نيست.