650 داوطلب تاييد صلاحيت شده اند

به گزارش خبرگزاري مهر، ابراهيم عزيزي در جمع خبرنگاران اعلام كرد به دنبال شكايت داوطلباني كه در مراحل قبلي رد صلاحيت شده و يا صلاحيت آنها احراز نشده است شوراي نگهبان با دقت در بررسي مجدد صلاحيت آنان و بازبيني اسناد و مدارك و دلائل و همچنين ملاقات حضوري و بررسي هاي تكميلي 650 نفر از آنان تاييد صلاحيت شده اند كه اسامي 461 نفر به وزارت كشور اعلام شده و بقيه نيز اعلام مي شود.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينكه روند بررسي و اعلام اسامي كساني كه در روزهاي آينده تاييد صلاحيت مي شوند ادامه خواهد داشت افزود: اسامي اين افراد به تدريج به وزارت كشور اعلام مي شود تا به اطلاع داوطلبان عزيز برسد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان تمام همت و تلاش خود را به منظور تاييد صلاحيت داوطلباني كه شرايط قانوني لازم را داشته و فاقد مانع قانوني مي باشند بكار رفته است اظهار داشت اعضاي شوراي نگهبان با تلاش خستگي ناپذير در جلسات صبح و بعد از ظهر و شب دلائل و مستندات را ملاحظه كرده و با دقت اظهار نظر مي كنند.
عزيزي مبنا و ملاك رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را عمل دقيق به فرمايشات مقام معظم رهبري دانست و اضافه كرد اعضا اين شورا عمل به رهنمودهاي معظم له را برخورد لازم دانسته و بر همان مبناي احراز عرفي و عقلايي و استصحاب و با رعايت عدالت و حقوق مردم عمل مي كند و اطمينان دارد اجراي فرمايشات راهگشاي مقام معظم رهبري هدايت گر و مايه آرامش و اطمينان در جامعه مي باشد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به اينكه اين شورا براساس قانون اساسي كه ميثاق ديني و ملي مردم عزيز مي باشد به عنوان امين مردم نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد گفت: براي شوراي نگهبان بعنوان نهادي مستقل و بي طرف هيچ تفاوتي نمي كند كه چه فردي با چه گرايش سياسي به مجلس راه يابد و صرفا عمل به قانون را شاخص اصلي حركت خود قلمداد مي كند.
سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه اين شورا هيچ توجهي به گرايشات و سلايق سياسي داوطلبان در بررسي صلاحيتها نداشت است اضافه كرد: ولي پس از اظهار نظرهايي كه در اين خصوص مطرح شد بررسي هايي از فرمهاي ثبت نامي و اظهارات داوطلبين و يا مطلعين بعمل آمد و مشخص شد تاييد صلاحيت شدگان داراي گرايش هاي مختلف سياسي در حوزه هاي انتخاباتي مي باشند و زمينه براي رقابتي سالم و قانونمند و آزاد فراهم است و در اين خصوص جاي هيچ گونه نگراني نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد: تاكنون 650 نفر از داوطلباني كه در از نتيجه بررسي صلاحيتشان به شوراي نگهبان شكايت كرده بودند تاييد صلاحيت شدند كه اسامي 461 نفر از آنان به وزارت كشور اعلام شده است .
