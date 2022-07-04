برگزاری کنکور سراسری در ایلام مطلوب و رضایت بخش بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا روز دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان این شورا را مرکز ثقل و گرانیگاه نظام آموزشی خواند و عنوان کرد: نقش شورای آموزش و پرورش از آنجا مهم و حائز اهمیت است که این نهاد سازنده نقش تعیین کننده‌ای در تربیت آینده سازان کشور دارد.

وی در ادامه با اعلام رضایت از عملکرد آموزش و پرورش استان در برگزاری کنکور سراسری گفت: ۱۲ هزار داوطلب گروه اصلی (انسانی، تجربی و ریاضی) امسال در کنکور سراسری در استان ایلام شرکت کردند که آموزش و پرورش استان مجری برگزاری کنکور برای حدود ۹ هزار و ۳۸ نفر بود.

وی افزود: کنکور امسال با وجود همه مشکلات با کمترین عیب و نقصی برگزار شد و خوشبختانه رضایت نسبی مردم را در پی داشت که در این راستا از آموزش و پرورش استان و همه دست اندرکاران تقدیر می‌شود.

استاندار ایلام در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، افزود: در مکان‌هایی که بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی ساخته می‌شود شخص حقیقی و حقوقی طبق قانون وظیفه دارد که یک مسجد و همچنین یک واحد آموزشی را احداث کند و قصور و کوتاهی در این راستا تحت هیچ عنوانی پذیرفتنی نیست چراکه بودجه لازم برای این مهم از اعتبارات ملی است.

وی در ادامه به مدارس استیجاری نیز اشاره کرد و بیان کرد: مدارس غیر انتفاعی باید توسط خود شخص مالک مکان اداره شود و یا اینکه ملکی که در آن آموزش داده می‌شود برای حدود ۵ سال اجاره شود.

بهرام نیا با اشاره به حضور آیت الله اعرافی عضو فقهای شورای نگهبان و مدیر حوزه‌های علمیه کشور در استان گفت: ایشان در این نشست سه ضلع توسعه هر استان و یا کشور را آموزش و پرورش، حوزه و دانشگاه قلمداد کردند.