کردستان مقصد بیست و هفتمین سفر استانی رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کردستان، اسماعیل زارعی کوشا اظهار کرد: سفر رئیس جمهور و تعدادی از وزرا و معاونین رئیس جمهور و معاونین وزرا در جمعه همین هفته به استان سرآغاز اتفاقات و رویدادهای مهم و اثرگذار برای کردستان است.

وی افزود: مصوبات و اعتباراتی که در سفر آیت‌الله دکتر رئیسی نهایی شده است می‌تواند منشأ تغییر و تحولات اساسی در استان باشد.

زارعی کوشا خاطرنشان کرد: میزان اعتبارات و دستاوردهای سفر دولت سیزدهم و اطلاعات تکمیلی پیرامون این سفر در روزهای آینده به صورت مبسوط به اطلاع مردم بزرگوار استان خواهد رسید.