ساماندهی معابر و میادین مرکز شهر بوشهر در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک‌روش صبح سه‌شنبه در جمع اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: وضعیت میدان خیابان انقلاب، خیابان‌های لیان شرقی و غربی باعث نارضایتی شهروندان شده از این رو بررسی وضعیت مرکز شهر و ساماندهی آن در دستور کار کمیسیون عمران شورا قرار گرفت.

وی اضافه کرد: طی نشستی با حضور معاون عمرانی شهردار، معاون شهرسازی، مدیر حمل و نقل و ترافیک شهرداری و مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر مسائل و مشکلات میدان انقلاب و خیابان‌های اطراف مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: اجرای طرح سنگ‌فرش خیابان و میدان انقلاب بر اساس طرح تفصیلی بوده که باید این خیابان‌ها پیاده رو می شده که با توجه به اعتراض اصناف اجرایی نشده است.

نیک روش خاطر نشان کرد: در خیلی از بافت‌های سنتی و تاریخی در کشور مثل تهران و تبریز طرح ساماندهی اجرا شده و موفق نیز بوده اند که باید از آنها الگو برداری کرد و با توجه به اینکه تفصیلی که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی است هیچ تغییری نکرده و امروز شاهد ترافیک و چهره بسیار نامناسب در مرکز شهر هستیم باید این طرح با الزامات آن ساماندهی شود که نیاز به اقدامات فرهنگی و توجیهی دارد.

وی تاکید کرد: برای اجرای طرح باید تمام مسائل زیر ساختی از قبیل پارکینگ، امور ترافیکی، پشتیبانی و عبور و مرور شهروندان و نحوه جابجایی بار کسبه دیده شود که زیر ساخت‌های خیلی از موارد آماده است.

نیک روش گفت: برای اجرای موفق طرح ساماندهی مصوباتی به تصویب کمیسیون رسید که مقرر شد نشستی با حضور اتاق اصناف مرکز استان در شورا برگزار شود و با بررسی همه جوانب شاهد اجرای طرح در جهت خارج شدن از شرایط فعلی باشیم که هم کسبه رضایت مندی داشته باشند و هم شهروندان؛ همچنین شهرداری پیشنهادات اصلاحی در خصوص گذرهای پیرامونی را در شورای ترافیک به تصویب برساند.

وی افزود: خرید چهار خودرو برقی، ساز و کار اجرای کنترل هوشمند، مناسب سازی پارکینگ دریابگرد توسط شهرداری و بازدید مدیران شهرداری از شهرهای موفق که طرح را اجرا کردند از دیگر مصوبات کمیسیون عمران پیرامون ساماندهی وضعیت مرکز شهر بود.