اسماعیل فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و هم افزایی خیرین اقدامات ارزشمندی در سطح شهرستان صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و شناسایی تعداد زیادی از مددجویان تحت حمایت که فاقد وسیله سرد کننده مناسب بودند شناسایی شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی از توزیع ۱۲۹ دستگاه کولر به ارزش ۲۲ میلیارد ریال به مناسبت دهه امامت و ولایت در بین مددجویان این نهاد در سطح شهرستان خبر داد.

فقیه ادامه داد: تهیه وسایل سرمایشی و گرمایشی یکی از دغدغه‌های اصلی کمیته امداد بوده که از همه افراد خیر و نیکو کار که توانایی مساعدت در این زمینه را دارند دعوت می‌شود که ما را در این امر خدا پسندانه یاری کنند.