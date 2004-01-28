منكر اين نيستم كه در كشور كنش ها و واكنش هاي افراطي وجود دارد

محمدرضا خاتمي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به اينكه ما خود را ليدر اصلاحات نمي دانيم ، گفت: ما احساس نمي كنيم كه در پيشبرد اصلاحات گروه هاي ديگر كمتر نقش دارند، به نظر ما اصلاحاتي وجود دارد كه هر كسي بايد در آن سهم خود را ايفا كند و حرف خود را بزند و برنامه هاي خود را مطرح كند و در تفاهم با ديگران اين حرف را پيش ببرد.

وي درخصوص مباحثي كه مبني بر ليدري افراطيون بر گروههاي دوم خردادي مطرح مي شود ، ادعا كرد: اگر حتي بپذيريم كه عده اي مي گويند، گروهي ديگر تندرو هستند و باعث مي شوند كه ديگران عكس العمل نشان دهند ، اين بزرگ ترين اعتراف بر اين است كه نهادي مثل شوراي نگهبان داراي آن عقلانيت و خرد ورزي نيست كه اسير يكسري جوسازي هاي افراطيون مي شود، از شوراي نگهبان اين انتظار نمي رود چون اگر اينگونه باشد بايد به حال اين مملكت گريست كه يك عده افراطي اگر وجود داشته باشند به اين راحتي نهادهاي تصميم گير را مي توانند به واكنش هاي منفعلانه و بنيان برافكن بيندازند درحالي كه من فكر مي كنم اينگونه نيست ؛ اين بهانه است.

خاتمي تصريح كرد: من منكر اين نيستم كه در داخل كشور ما ممكن است كه كنش ها و واكنش هاي افراطي وجود داشته باشد ولي در مجموع جريان اصلاحات را يك جريان عقل گرا و خردورز مي دانم كه مي تواند مصالح خود، جامعه و مصالح ملي را تشخيص دهد و به پيش برد.

وي گفت: آنهايي كه مي گويند تندروها هستند كه همه اين حركات را ايجاد مي كنند به نظر من آنها دنبال بهانه اي هستند براي سركوب بخش عظيمي از جامعه كه ديگر حاضر نيستند آن روشهاي ضد مردم سالاري را بپذيرند و فكر نمي كنم جامعه ما آمادگي پذيرش اين مسائل را داشته باشد.

رئيس فراكسيون مشاركت گفت: امروز اگر جامعه ما نسبت به اصلاحات اعتراض دارد، اين اعتراض به اين است كه چرا جريان اصلاحات مرتب عقب نشيني مي كند و چرا اصلاح طلبان روي وعده ها و مواضع خود نمي ايستند، ضمنا فكر نمي كنم تحليلي كه وجود دارد هيچ بهره اي از واقعيت داشته باشد.

خاتمي تاكيد كرد : من بارها گفته ام كه اصلاحات يك جريان متكثر است و شايد تنها كسي كه مي توانست رهبر اصلاحات باشد آقاي خاتمي بود كه ايشان هم به هر دليل حاضر نشدند كه اين كار را بكنند چون خود آقاي خاتمي هم مي دانند كه زنده بودن اصلاحات به اين است كه افراد و جريانات و گروههاي ديگر هم آزادي انديشه و بيان انديشه خود را داشته باشند و هم آزادي عمل را داشته باشند.

وي افزود: ما يك جامعه متكثري داريم كه دنبال آزاديها و اصول و مواضع خودش است به همين دليل هم هست كه هيچ كس نتوانسته بگويد كه من رهبر اصلاحات هستم . اصلاحات از دل مردم بيرون مي آيد و هركسي هم احساس مي كند در آن نقش دارد و فكر مي كنم كه همين تعاملات مثبت جريانات اصلاحات با هم است كه جلوي تندروي ها را تاحد زيادي مي گيرد و سبب شده است كه علي رغم مشكلاتي كه اصلاحات درون خود دارد اين حركت روش پوينده و روبه جلوداشته باشد.