اهمیت نقش روحانیان و مداحان در مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس عبدالهی ظهر سه شنبه در کارگاه توانمند سازی جامعه ستایشگران اهل بیت (ع) استان سمنان به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان درباره اهمیت رسالت ستایشگران بیان کرد: جامعه ستایشگران باید بدانند که در تاریخ تشیع بار سنگینی بر دوش دارند چرا که امروز هم در بی‌سابقه‌ترین حالت تهاجم دشمنان هستیم و هم در قوری ترین حالت تاریخی خودمان در دوران تشیع قرار داریم.

وی با بیان اینکه تشیع در نظام بین‌الملل و منطقه قدرتمند است و به همین دلیل علیه آن حملات زیادی شکل گرفته است، گفت: امروز مدل حکومت ما از ساختار گرایی به مردم و مسجد و محله محوری تغییر کرده و لیکن اقشاری که بیشتر روی مردم تأثیرگذار هستند، جایگاه مهم و بار مسئولیت بیشتری بر دوش دارند و که جامعه ستایشگری از این دست محسوب می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به اینکه جامعه ستایشگران در زمینه جهت دهی افکار عمومی، احساسات، گرایشات مردم و … می‌تواند مؤثر باشد، بیان کرد: ستایشگران یک عنصر فرهنگی مهم تلقی می‌شوند و می‌بایست آرایش متناسب شرایط امروز را نیز به خوبی صورت دهند.

عبدالهی همچنین با بیان اینکه احیای امر آل الله و اهل بیت (ع) رسالت بزرگ ستایشگران و شبکه تبلیغی دست، گفت: هر میزان اهل بیت (ع) بزرگ هستند و امرشان عظیم است، مسئولیت شبکه تبلیغی نیز خطیرتر خواهد بود.

وی افزود: هم در درون و هم در بخش‌های توانمندی‌ها، نگرش‌های انگیزشی و حتی ظاهری می‌بایست در صحنه حرکت تشیع نقش آفرین باشیم تا شرایط برای ظهور امام عصر (عج) میسر شود.