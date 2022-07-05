به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دهقان مهرجردی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، هدف از برگزاری این کارگاه‌های آموزشی را افزایش سطح آگاهی، توانمندسازی و به‌روزرسانی دانش شاغلین صنایع‌دستی به‌منظور رشد، بهبود کسب‌وکار هنرمندان و صنعتگران هنرهای سنتی و صنایع‌دستی عنوان کرد.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی استان یزد ادامه داد: ۲۳۳ نفر از هنرمندان شاغل از رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در این دوره‌ها شرکت کردند که در پایان برای آن‌ها گواهی حضور در دوره صادر شد.

دهقان مهرجردی با اشاره به اینکه این دوره‌های آموزشی در ۷ شهرستان میبد، اردکان، مهریز، بافق، خاتم، ابرکوه و یزد برگزارشده، اضافه کرد: ارتباط بین صنایع‌دستی و گردشگری در توسعه پایدار، مسائل حقوقی و برندینگ در صنایع‌دستی و تشکل‌ها، کارگاه قلم‌زنی ویژه شاغلین در رشته قلم‌زنی روی مس، اموال فکری در حوزه صنایع‌دستی، اهمیت فروش در بازارهای رقابتی، کارآفرینی و بازاریابی در حوزه صنایع‌دستی، مخاطب سنجی و مشتری مداری در حوزه صنایع‌دستی و کارگاه آموزشی آشنایی با هنر صنعت سرامیک ویژه شاغلین گروه سفال و سرامیک عناوین دوره‌های برگزارشده در سه‌ماهه گذشته از سال ۱۴۰۱ بوده است.

او اظهار داشت: صنایع‌دستی ظرفیت لازم برای ایجاد اشتغال، بازار کار و پویا کردن اقتصاد جامعه را دارد، اما نبود اطلاعات کافی و عدم آگاهی از روش‌های نوین کارآفرینی مانعی بزرگ بر سر راه هنرمندان است، پس از کارآفرینی و ایجاد اشتغال و تولید پایدار، مقوله بازاریابی و فروش محصولات تولیدشده صنایع‌دستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تحقق این امر بدون آموزش و یادگیری در این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون صنایع‌دستی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: با تشکیل این دوره‌ها و انجام آموزش‌های لازم برای شاغلین صنایع‌دستی، امید است در آینده شاهد رشد بیش‌ازپیش در حوزه تولید، کارآفرینی، بازاریابی و فروش صنایع‌دستی در استان یزد باشیم.