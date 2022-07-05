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۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۴۵

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی:

نانوایان متخلف آذربایجان غربی ۱۷ میلیارد ریال جریمه نقدی شدند

نانوایان متخلف آذربایجان غربی ۱۷ میلیارد ریال جریمه نقدی شدند

ارومیه – مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از جریمه نقدی ۱۷ میلیارد ریالی نانوایان متخلف استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال تاکنون دو هزار و ۵۵۵ فقره پرونده تخلف در بخش نانوایی‌های استان تشکیل شده است، افزود: از این تعداد دو هزار و ۴۶۰ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی گران فروشی، کم فروشی و عرضه خارج از شبکه واحدهای نانوایی را از مهمترین تخلفات نانوایان استان عنوان کرد و ادامه داد: طی هفته گذشته مأموران پلیس آگاهی دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان سردشت در بازرسی از یک باب منزل مسکونی مقدار ۱۳۶ گونی ۴۰ کیلویی آرد احتکار شده کشف و متهم به پرداخت یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی همچنین از تشکیل ۶ هزار و ۹۹۶ فقره پرونده تخلف در بخش کالا و خدمات طی سه ماهه امسال خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری ۶ هزار و ۹۹۶ فقره پرونده در بخش کالا و خدمات توسط شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۶ هزار و ۱۴۸ فقره پرونده رسیدگی و متخلفان به پرداخت ۱۰۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

کد مطلب 5531075

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