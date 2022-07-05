نانوایان متخلف آذربایجان غربی ۱۷ میلیارد ریال جریمه نقدی شدند

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال تاکنون دو هزار و ۵۵۵ فقره پرونده تخلف در بخش نانوایی‌های استان تشکیل شده است، افزود: از این تعداد دو هزار و ۴۶۰ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی گران فروشی، کم فروشی و عرضه خارج از شبکه واحدهای نانوایی را از مهمترین تخلفات نانوایان استان عنوان کرد و ادامه داد: طی هفته گذشته مأموران پلیس آگاهی دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان سردشت در بازرسی از یک باب منزل مسکونی مقدار ۱۳۶ گونی ۴۰ کیلویی آرد احتکار شده کشف و متهم به پرداخت یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی همچنین از تشکیل ۶ هزار و ۹۹۶ فقره پرونده تخلف در بخش کالا و خدمات طی سه ماهه امسال خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری ۶ هزار و ۹۹۶ فقره پرونده در بخش کالا و خدمات توسط شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۶ هزار و ۱۴۸ فقره پرونده رسیدگی و متخلفان به پرداخت ۱۰۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.