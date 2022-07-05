به گزارش خبرنگار مهر، الهام شاداب فر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و توسط مودی، مورد ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی قرار گرفته باشد و تقاضای تجدید رسیدگی شود، پرونده به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر اقتصاد برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

وی افزود: با تفویض اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سال ۱۳۹۷ هیئت‌های سه نفره با انتخاب مدیران کل استانی تشکیل و در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مستقر شدند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان بیان‌کرد: رسیدگی به شکایات در هیئت ماده ۲۵۱ مکرر به صورت فوق العاده و خارج از جریان عادی دادرسی هیئت مالیاتی است و پرونده‌های مالیاتی در این هیئت قابل رسیدگی خواهند بود که در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر، رأی قطعی قابل اجرا دریافت کرده و پرونده قابل بازگشایی و رسیدگی مجدد در مراجع دیگری نباشد.

شاداب فر تصریح کرد: سقف رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در استان برای اشخاص حقیقی تا ۱۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی تا یک میلیارد تومان است و مبالغ بالاتر می‌بایست در هیأت ۲۵۱ مکرر مرکز (تهران) بررسی شوند.

وی در خصوص رویه و مراحل انجام شکایات گفت: مودیان مالیاتی می‌توانند بدون محدودیت زمانی از تاریخ صدور رأی قطعی، اعتراض خود را نسبت به غیرعادلانه بودن مالیات قطعی شده خود را به انضمام اسناد، مدارک و دلایل کافی در سامانه dad.Mefa.ir ثبت کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: پس از ثبت شکواییه، بررسی اولیه توسط دادرسین مالیاتی انجام و در صورت نقص مدارک و اسناد ارائه شده، از طریق ارسال پیامک به مودیان اطلاع رسانی می‌شود و مودیان موظفند در اسرع وقت و حداکثر یک هفته نسبت به رفع نواقص و تکمیل پرونده در سامانه اقدام کنند.

شاداب فر افزود: پس از تکمیل نهایی مدارک، دادرسین بررسی‌های نهایی را انجام و اظهار نظر کارشناسی خود را به همراه نظر نهایی (توصیه یا عدم توصیه) برای بررسی و اعلام نظر به مدیرکل ارسال می‌کنند.

وی همچنین بیان کرد: پس از بررسی‌های مدیرکل به عنوان نماینده وزارت در هیئت استانی ۲۵۱ مکرر، نظر خود را نسبت به تأیید یا عدم تأیید اظهار نظر دادرسین اعلام می‌کند که در صورت تأیید، شکواییه به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی کشور برای اخذ نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود و در صورت عدم تأیید، شکواییه مورد نظر برای بررسی بیشتر و رفع نواقص احتمالی به دادرسین محترم ۲۵۱ مکرر ارجاع می‌شود.