صرف ۸۰۰ میلیارد تومان برای درمان ۳۰۰ هزار بیمار کرونایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم موسوی پیش ازظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندرانبا بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد جامعه تحت پوشش خدمات اجتماعی و ۱۸ خدمت در تأمین اجتماعی هستند، افزود: رویکرد عدالت و امنیت، آسایش آینده مشمولان از دغدغه‌های مهم است.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب فقط ۲۰ درصد جمعیت تحت پوشش بودند و امروز بیش از ۷۰ درصد افراد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند و بیش از ۲۰ صندوق بیمه‌ای در کشور فعالیت دارد.

وی با اشاره به خدمات صورت گرفته در تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر ۳۸۰ مرکز درمانی و ۸۰ مرکز تخصصی درمانی در کشور فعال است و بیمارستان‌های میلاد و فیاض بخش در خاورمیانه بی نظیر هستند.

موسوی با اظهار اینکه در دوران کرونا ۳۰۰ هزار نفر تحت درمان قرار گرفتند، هزینه صرف شده برای بیماران کرونایی را ۸۰۰ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی در دوران کرونا نیز اعمال شده است.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: در بخش درمان طی چند روز گذشته بیش از ۵.۵ نفر که تحت پوشش بیمه درمان نبودند تحت پوشش بیمه درمانی کامل قرار گرفتند و تلاش می‌کنیم چتر بیمه‌ای را برای همه افراد جامعه محقق کنیم.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری یادآور شد: در این سیاست‌ها، خطوط اقدامی و راهکارهای عملی برای مجموعه رفاه و تأمین اجتماعی کشور مشخص شده است و نظام تأمین اجتماعی بهانه‌ای برای رقم نزدن افق‌های توسعه‌ای ندارد.

موسوی یادآور شد: سال قبل در همین شرایط اقتصادی یک میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که ۷۰۰ هزار نفر در نیمه دو سال عضو شدند و امسال نیز ۱.۵ میلیون نفر بیمه می‌شوند.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: توسعه کمی و کیفی خدمات از راهبردهای اساسی است و توجه به درمان و توسعه مراکز در مناطق کم برخوردار از طرح‌ها است و سال قبل ۲۰ مرکز افتتاح شد و امسال ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه امسال ۱۰۰ پروژه درمانی در بخش تأمین اجتماعی افتتاح می‌شود، افزود: از این تعداد ۲۰ پروژه امسال افتتاح می‌شود.

وی با اظهار اینکه ضریب اشغال بیمارستان‌ها نباید زیر ۵۰ درصد باشد، گفت: ضریب پایین نشان می دهدد یک جای کار لنگ می‌زند و سبب می‌شود بیمار به مراکز دیگری مراجعه کند.

موسوی با عنوان اینکه در دولت جدید یک روز حقوق بازنشستگان عقب نیافته است، گفت: از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ تأمین اجتماعی ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهکار بانک‌ها شده بود و طی یکسال ریالی از بانک برداشت نکردیم.