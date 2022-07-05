افزایش میانگین تولید گل محمدی از دو تن به ۳.۴ تن در اسکو

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جشنواره برداشت گل محمدی دامنه‌های سهند امروز با حضور اقشار مختلف مردم در روستای هدف گردشگری عنصرود شهرستان اسکو برگزار شد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در این جشنواره گفت: جشنواره گل محمدی عنصرود یکی از فرصت‌هایی است که می‌تواند به توسعه شهرستان و منطقه شود. این هم موضوعات پایین‌دستی را در بردارد، هم خود گل محمدی مستقیماً قابل‌عرضه است و هم زمینه‌های وسیعی برای فعالیت‌های مختلف اشتغال‌زا فراهم می‌کند.

محمدحسین فرهنگی افزود: در مجلس هم اعتبارات خوبی با درصدهای پایین برای ایجاد اشتغال مخصوصاً در مناطق روستایی و برای محصولات به‌دست‌آمده از گل محمدی پیش‌بینی‌شده است که امیدواریم با هدایت و راهنمایی فرماندار و دستگاه‌های اجرایی مربوطه ازجمله صندوق کارآفرینی امید، مردم بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

دبیر دهمین جشنواره برداشت گل محمدی نیز گفت: ثمره این جشنواره استقبال مردم نسبت به جشنواره‌های برگزارشده قبلی است.

رضا انوری با اشاره به اینکه شناسایی و اهمیت دادن به گل محمدی از اهداف مهم این جشنواره است افزود: تلاش خواهیم کرد که جشنواره که اکنون استانی و کشوری است را به کشورهای دیگر هم بشناسانیم.

وی ادامه داد: ما سعی می‌کنیم کاشت، داشت و برداشت گل محمدی و صنایع فرآوری آن را توسعه بدهیم و از سال‌های پیش روزبه‌روز ما توانستیم که سطح زیر کشت این محصول را در شهرستان اسکو افزایش دهیم و سطح زیر کشت آن را از ۳۰۰ هکتار به ۷۳۰ هکتار رسانده‌ایم.

انوری با بیان اینکه میانگین تولید گل محمدی قبلاً در یک هکتار، نزدیک دو تن بود گفت: با بهره‌گیری از روش‌های جدید کاشت، داشت، برداشت و تغذیه مناسب و سایر عوامل تأثیرگذار در عملکرد، میانگین عملکردمان امسال ۳ تن و ۴۰۰ کیلو است.

وی بیان کرد: در این جشنواره برای معرفی بیشتر گل سرخ محمدی غرفه‌های عرضه توانمندی‌های زنان روستا را برپا کردیم که صنایع کشاورزی که وابسته به گل محمدی است را بتوانند به مردم عرضه کنند.