رفع آثار تجاوز به حریم قانونی راه در شهرستان چهارباغ

بشیر امیریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با تاکید استاندار البرز و فرماندار شهرستان چهارباغ مبنی بر ساماندهی و زیباسازی محور، حفظ حریم قانونی راه و افزایش ایمنی تردد و با عنایت به شروع عملیات اجرایی پروژه بهسازی و تعریض محور مذکور، از سه کیلومتر حریم قانونی راه در محور علیخان سلطانی شهرستان چهارباغ رفع تجاوز شد.

وی با اشاره به اینکه رفع تجاوز به حریم راه در محور مذکور با اخذ دستور قضائی، مشارکت نماینده دادستانی، نیروی انتظامی و عوامل راهداری شهرستان اجرایی شد، افزود: با این اقدام بنر، استند، تابلوهای تبلیغاتی غیرقانونی این محدوده جمع‌آوری شد.

این مسئول بیان کرد: علاوه بر جمع‌آوری سازه‌های تبلیغاتی، تخریب محوطه‌سازی، جمع‌آوری و پاکسازی نخاله و مصالح ساختمانی و فروشگاهی دپوشده در حاشیه راه بخش دیگری از اقداماتی بوده که در راستای رفع تجاوز به حریم راه در این محدوده انجام شده است.

به گفته امیریان، جمع‌آوری یک عدد کانکس و دو دکه تنقلاتی نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای حکم دستگاه قضائی برای آزادسازی حریم راه در این محور بوده است.

سرپرست اداره راهداری شهرستان چهارباغ یادآور شد: چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون هماهنگی و اخذ مجوز قانونی از اداره‌کل راهداری البرز، مبادرت به هرگونه مستحدثات یا ایجاد تأسیسات و… در حریم قانونی راه و محدوده یکصد متری بعد از آن کنند، عوامل راهداری به استناد قانون ایمنی حریم راه‌ها نسبت به جلوگیری از ادامه عملیات و رفع آثار ساخت و ساز و تأسیسات ایجاد شده اقدام خواهند کرد.