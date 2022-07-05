بستری ۶ نفر به علت آلودگی هوا در جاجرم و فاروج

محمدرضا جمعه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز گذشته سطح آلودگی هوا در اکثر شهرهای خراسان شمالی به حد هشدار و خطرناک رسیده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: بیمارستانهای استان از همان لحظات ابتدایی آماده پذیرایی از بیماران بود.
وی افزود: در این راستا تاکنون ۵ نفر در جاجرم به بیمارستان مراجعه کردند که ۴ نفر آنان خانم بودند.
جمعه زاده گفت: یک نفر مرد نیز در فاروج به بیمارستان مراجعه کرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان داشت: حال تمامی بیماران مناسب است.
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