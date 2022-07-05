در گفتگو با مهر مطرح شد؛ بستری ۶ نفر به علت آلودگی هوا در جاجرم و فاروج

بجنورد- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به آلودگی هوا در استان، گفت: تاکنون ۵ نفر در جاجرم و یک نفر در فاروج به این دلیل بستری شدند که حال آن ها مساعد است.