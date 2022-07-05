تکلیف رشد ۸ درصدی اقتصاد در استان تهران از سوی دولت مشخص شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران که با حضور ازوجی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و سایر مسئولان برگزار شد با اشاره به ارائه شاخص‌های اقتصادی استان اظهار داشت: بخشی از جلسات شورای برنامه ریزی، شورای اداری و جلسات مهم استان باید به مباحث تحلیلی اختصاص داده شود تا نقش و جایگاه استان در کشور مشخص شود.

وی ادامه داد: تکلیف رشد ۸ درصدی از سوی دولت برای استان تهران مشخص شده که بخشی از این امر با توجه به عبور از شرایط کرونا محقق می‌شود، اما بخش دیگر نیاز به برنامه‌ریزی جدی دارد.

استاندار تهران تاکید کرد: برای تحقق رشد تعریف شده باید در حوزه بهره وری برنامه ریزی جدی داشته باشیم، همچنین بایستی تکالیف دستگاه‌ها مشخص شود و این تکالیف مبتنی بر ظرفیت و توان دستگاه‌ها باشد.

منصوری سپس گفت: مشکل دیرینه استان در زمینه استقرار صنایع با پیگیری دولت ظرف ۶ ما منتهی به اخذ مصوبه از سوی دولت شد که اقدام بسیار بزرگی است و باید این قبیل پیگیری‌ها ادامه داشته باشد.