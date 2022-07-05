ادارات لرستان موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امیری امروز سه شنبه در حاشیه جلسه کارگروه تولید و مصرف برق لرستان اظهار داشت: مقرر شده که عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ در زمینه مدیریت مصرف برق و آب در ارزیابی سالانه آنها اعمال شود، که در این راستا عملکرد دستگاه‌های اجرایی توسط شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق به استانداری ارائه می‌شود.

وی گفت: همچنین بر بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه فرهنگ سازی و اقدامات مؤثر در گذر از تابستان سال جاری، با توجه به کمبود آب و اوج مصرف برق در ساعات پیک تابستان، بر مواردی همچون شناسایی نقاط قوت، آسیب شناسی نقاط ضعف و عملکرد مدیران تاکید شد.

سرپرست شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه از ابتدای پیک بار ۱۴۰۱ برنامه ریزی های فراوانی برای عبور از پیک بدون خاموشی با برنامه، در نظر گرفته شده است، بیان داشت: یکی از این برنامه‌ها پایش ۲۴ ساعته برق مصرفی ادارات و نهادهای عمومی است.

امیری افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، ادارات استان موظف هستند در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیر اداری ۶۰ درصد مصرف برق خود را نسبت به مشابه سال قبل کاهش دهند و در صورت عدم رعایت این الگو برق آنها قطع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه روند پایش ادارات دولتی و نهادهای عمومی تا پایان پیک ادامه دارد، افزود: در مرحله اول به اداراتی که نسبت به رعایت الگوی مصرف همکاری ندارند، اخطار داده می‌شود و در صورت تکرار علاوه بر قطع برق، لیست آنها به استانداری ارسال می‌شود.