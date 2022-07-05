پیشرفت ۱۶ درصدی عملیات اجرایی سد گرین نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ضروری افزود: عملیات اجرایی سد مخزنی گرین نهاوند با حجم تنظیمی ۲۲ میلیون متر مکعب، با وجود چندین بار توقف، اکنون با فعالیت خوب پیمانکار پروژه در حال اجراست.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون با تزریق اعتبارات مناسب به این پروژه، سرعت پیشرفت کار شتاب گرفته و اکنون روند ساخت این سد به ۱۶ درصد رسیده است.

ضروری تصریح کرد: حالا فعالیت کارگاه‌های این پروژه، در چهار جبهه پیش می‌رود و عملیات اجرایی در داخل مخزن، جاده جایگزین، کالورت وگالری بتنی با بهره گیری از ماشین‌آلات و دستگاه‌های سد سازی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه سد گرین در سه کیلومتری بعد از سراب گاماسیاب و در ۱۶ کیلومتری شهرستان نهاوند احداث می‌شود، خاطرنشان کرد: این سد از نوع سنگریزه‌ای هسته رسی و با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال ساخت است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان همدان تاکید کرد: عملیات اجرایی این سد با اعتبار اولیه ۱۶۸ میلیارد تومان و مشارکت ۱۷۲ میلیارد تومانی بانک‌های کشاورزی، صادرات و تجارت آغاز شده است و با توجه به نرخ تورم، پیش‌بینی می‌شود با احتساب بازپرداخت تسهیلات بانکی، در مجموع ۳۵۳ میلیارد تومان، توسط دولت و سازمان برنامه وبودجه برای آن هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه آب این سد در حوزه صنعت و تأمین مصارف آشامیدنی استفاده می‌شود، گفت: مخزن این سد ۱۰ میلیون متر مکعب گنجایش دارد و می‌تواند ۲۲ میلیون متر مکعب آب را در طول سال تنظیم و مدیریت کند.

ضروری با اشاره به اینکه ساخت نیروگاه برق ۱۰ مگاواتی در کنار سد، یکی از ویژگی‌های سد گرین است، ادامه داد: با بهره برداری از این سد، سالانه ۱۹ میلیون متر مکعب آب در حوزه آشامیدن و سه میلیون متر مکعب آب نیز برای حوزه صنعت تأمین می‌شود.

ضروری ادامه داد: در حوزه تأمین آب کشاورزی منطقه نیز، نزدیک به ۶۰ میلیون متر مکعب آب، از سرریز و یا دریچه کشاورزی این سد رهاسازی خواهد شد.

وی افزود: حجم بدنه سد گرین نهاوند ۱.۶ میلیون متر مکعب، حجم مخزن ۱۰ میلیون متر مکعب، ارتفاع تاج سد از بستر ۶۶ متر و ارتفاع سد از پی ۷۰ متر است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای استان همدان اظهار داشت: سامانه انحراف این سد از نوع کالورت بتنی، طول تاج آن ۳۷۳ متر، نوع سرریز آزاد با دهانه اوجی شکل با ظرفیت سرریز ۱۳۱.۸ مترمکعب در ثانیه و ظرفیت انحراف ۳۳.۱ متر مکعب در ثانیه است.

وی تصریح کرد: برای ساخت این سد تا کنون ۴۶۳ هزار متر مکعب خاکبرداری، ۱۲۰ هزار متر مکعب سنگ‌برداری، ۶ هزار متر مکعب خاکریزی و ۱۰ هزار متر مکعب بتن ریزی صورت گرفته است.

ضروری با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۳۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم در روند ساخت این سد مشغول به کار هستند، اظهار داشت: در شرایط فعالیت‌های همه جبهه‌های کاری، ظرفیت نیروهای شاغل در سد تا ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم نیز می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه سرریز سد آزاد با دهانه اوجی شکل و ۱۳۱.۸ متر مکعب بر ثانیه ظرفیت دارد، افزود: با بهره برداری از سد گرین، علاوه بر ماندگاری جمعیت فعلی، مهاجرت معکوس به این مناطق روستایی شهرستان نهاوند نیز پیش‌بینی می‌شود.

سد گرین در ۱۳۳ کیلومتری جنوب شهر همدان و در منطقه گرین و سه کیلومتری سراب گاماسیاب شهرستان نهاوند در حال احداث است.

سدهای آبشینه، اکباتان، سرابی تویسرکان، شنجور رزن، شیرین سو و کلان ملایر نیز از دیگر سدهای بزرگ استان همدان به حساب می‌آیند.