۲۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علوم پزشکی شیراز، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۱۶۱ هزار و ۷۸۴ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۲۹ هزار و ۹۷۵ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۱۷ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۱۸ هزار و ۲۵۲ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج «قاسم سلیمانی» تاکنون ۳۹۱ هزار و ۶۶۷ مورد تست سریع انجام شده و ۱۱۱ هزار و ۷۲۳ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۲۸ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۱۳۰ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۱۲ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته مورد جدید فوتی کووید ۱۹ در فارس ثبت نشده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، هشت هزار و ۳۶ نفر است.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۲۱ هزار و ۴۰۵ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب سه دوز، به هشت میلیون و ۹۵ هزار و ۳۳۸ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۲۱ هزار و ۲۴۲ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۲۸ هزار و ۴۴۹ دوز نوبت دوم و یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۶۴۷ دوز نوبت سوم واکسن بوده است.