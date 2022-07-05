به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود محمودی ظهر سه‌شنبه در دومین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان کنگان اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی آینده کشور کاهش جمعیت است.

وی اضافه کرد: جمعیت از مهم‌ترین موضوعات هر جامعه محسوب می‌شود و با توجه به کاهش موالید و ازدواج و افزایش طلاق در سال‌های اخیر، در حال حاضر بحث افزایش و جوانی جمعیت از اولویت‌های جامعه اسلامی ما می‌باشد و در صورت عدم توجه به آن شاهد پیری جمعیت خواهیم بود.

محمودی به هشدار و تأکید مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت: همه دستگاه‌های فرهنگی شهرستان باید به صورت ویژه و با جدیت برای فرهنگ سازی و هشدار نسبت به عواقب پیری جمعیت کشور برنامه ریزی کنند.

وی افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر رشد جمعیت همواره منفی بوده و با روند سریع کاهشی شدن رشد جمعیت در حال تبدیل شدن به یک جامعه سالمند هستیم و در آینده با کمبود نیروی کار مواجه خواهیم بود که این یک خطر جدی است.

حجت الاسلام محمودی ضمن توصیه به جدی گرفتن آمارهای مربوط به جمعیت بیان کرد: عواملی که موجب کاهش جمعیت می‌شوند شامل سبک زندگی غربی، بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن سطح توقعات و تشریفات پر هزینه و بی جای مراسم ازدواج می‌باشد.

وی افزود: یک راهکار مهم برای افزایش جمعیت افزایش ازدواج پایدار به صورت ازدواج آسان، به هنگام و آگاهانه است و باید در این خصوص فرهنگ سازی گسترده صورت گیرد.

امام جمعه کنگان در نظر گرفتن مشوق‌های قابل توجهی مثل وام فرزند آوری، اهدای زمین، ثبت نام خودرو خارج از قرعه کشی و… را از عوامل مؤثر برای تشویق زوج‌های جوان به فرزندآوری عنوان کرد و گفت: درمان ناباروری و جلوگیری جدی از سقط جنین نیز از عوامل مهم و تأثیرگذار بر افزایش فرزندآوری است که می‌بایست مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

تشکیل قرارگاه شهرستانی

معاون فرماندار نیز در این جلسه گفت: مسئله جوان سازی جمعیت دغدغه اصلی جامعه ماست و در این راستا قرارگاه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در استان تشکیل شده است.

غلامحسین زیبا اضافه کرد: به زودی قرارگاه شهرستانی را به کمک دستگاه‌های مربوط شهرستانی تشکیل و به جد دنبال خواهیم کرد.

استفاده از ظرفیت‌های نهادهای غیردولتی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کنگان گفت: توجه به مسئله رشد جمعیت از موضوعات بسیار حساس کنونی جامعه ایران است و لازم است با کمک ظرفیت‌های عمده ای که وجود دارد در جامعه تبیین گردد.

وی افزود: همه دستگاه‌ها فارغ از محدودیت‌ها به طور جد وظایفی را که بر اساس طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌ها -مصوبه مجلس و ابلاغیه دولت- متوجه آنان می‌باشد عمل کنند. دستگاه‌ها مشوقات، اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به این حوزه که به خانواده‌ها تعلق می‌گیرد را به سمع و نظر مردم برسانند.

افکار اظهار داشت: در کنار نهادها و دستگاه‌های دولتی باید از ظرفیت سمن‌ها، رسانه‌ها و گروه‌های جهادی، منابر و تریبون دارها به ویژه روحانیت و مداحان، فعالان فرهنگی در فضای مجازی جهت اقناع عموم و فرهنگ سازی در این زمینه به خوبی استفاده کرد.

لزوم مشارکت مردم

فرمانده سپاه با تأکید بر باور داشتن و عمل کردن دستگاه‌های متولی به این هدف مهم و حیاتی برای نجات جامعه از پیری گفت: همه دستگاه‌های متولی باید ابتدا از خود شروع کنند سپس نسبت به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه افزایش جمعیت، ازدواج آسان و فرزند آوری اقدام کنند.

مهدی حسن زاده با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در این طرح گفت: هر طرحی که با مشارکت مردم نباشد محکوم به شکست است و حتماً باید اعتماد مردم را جلب کرد تا با میل و رغبت در این برنامه شرکت کنند.

در ادامه جلسه اعضا حاضر به بحث و بررسی پیرامون دستور جلسه پرداختند.