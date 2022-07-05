احداث یادمان شهدای سنقروکلیایی در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مرتضوی ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی که با حضور امام جمعه و نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی از مدیران و مسئولین برگزار شد، اظهار کرد: طی پیگیری‌ها و صحبت‌های انجام شده با استاندار کرمانشاه و به دستور برای تأمین اعتبار احداث یادمان شهدای منطقه کیونانات در بخش کلیایی صورت گرفته شده است.

وی افزود: وجود شهدای شاخص و اسطوره‌های افتخار آفرین گواهی بر پیشینه قوی فرهنگی این شهرستان است و انقلاب اسلامی برگرفته از فرهنگ عاشورایی بوده و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید از اولویت برنامه‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان باشد.

فرماندار سنقر و کلیایی تصریح کرد: ارزیابی اقدامات انجام شده در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مثبت است اما کافی نیست و باید اقدامات مثبت بیشتری انجام شود.

مرتضوی خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات مثبت برای گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا در شورای نام‌گذاری معابر در شهرستان سنقروکلیایی از اسامی مبارک تمامی شهدای شهرستان استفاده شده است.