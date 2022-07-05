به گزارش خبرنگار مهر، علی صفدری ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی که با حضور امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی و برخی از مدیران و مسئولین برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه انقلاب اسلامی باعث شد که فهم رفاه بالا برود و مردم اجازه بیان داشته باشند.

وی افزود: سیستم دولتی مجری نیست بلکه باید در حوزه‌های مختلف بستر ساز و فرصت سازباشد و ما یک بدنه سنگین از دولت تشکیل داده‌ایم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: فرهنگ و ارشاد اسلامی باید نیروی انسانی متخصص پرورش دهیم زیرا نگهداری و بهره برداری از امکانات و سازه‌های موجود بسیار سخت و دشوار شده است.

صفدری بیان کرد: سیستم اداری امروز طوری شده که باید کارها از طریق رابطه حل و فصل شود و باید گفتمان‌های بیشتری با هم داشته باشیم تا به فضل خدا و کمک شما کارها و فعالیت‌های فرهنگی بزرگی بتوانیم انجام دهیم.