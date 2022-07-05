به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با جرایم مختلف در استان بوشهر تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته تا شاهد کاهش وقوع و افزایش کشفیات باشیم.

وی از توقیف ۹ دستگاه خودرو تند رو (شوتی) و کشف بیش از ۱۷ میلیارد ریال انواع کالای قاچاق خبر داد و بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم مأموریتی در برنامه ریزی های عملیاتی پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: با هماهنگی‌های انجام شده در فرماندهی انتظامی شهرستان دیلم، طرح مبارزه با قاچاق کالا، در سطح این شهرستان اجرا و در مدت ۲۴ ساعت گذشته طی یک عملیات همزمان ۹ دستگاه خودروی شوتی حامل کالای قاچاق توقیف و در این رابطه ۹ متهم دستگیر شده است.

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح کالاهایی شامل لوازم برقی خانگی، لوازم آشپزخانه، لوازم آرایشی و پوشاک و … به ارزش ۱۷ میلیارد ریال کشف و ضبط شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار سوسنی اظهار داشت: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان دشتی در حین گشت زنی به یک دستگاه سواری تاکسی سمند مظنون و آن را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه مأموران در بازرسی از خودرو مذکور ۶۷ دستگاه گوشی تلفن همراه با مارک آیفون با تمام تجهیزات جانبی کشف کردند، افزود: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۲ میلیارد و ششصد میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر عنوان داشت: در این راستا ۲ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شدند.