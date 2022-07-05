جهاد تبیین توطئه های دشمن را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه گردهمایی کنشگران جهاد تبیین با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری اظهار داشت: با جهاد تبیین می‌توان توطئه‌های دشمن را نقش برآب کرد.

وی یادآور شد: با بهره گیری از ظرفیت‌های نخبگانی در استان بتوان در حوزه مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، تبیین درست و مبتنی بر واقعیت داشته باشیم از این رو با تشکیل قرارگاه سعی کردیم همه ظرفیت‌های دارای کرسی نظریه پردازی و تبیینی را پای کار آوریم.

وی ادامه داد: سعی شد فضای گفتمانی مبتنی بر واقعیت‌های جامعه را اطلاع رسانی کنیم و سپاه با دارا بودن ۲۲ قشر بیشترین جامعه هدف مردمی را برخوردار است و سعی کردیم نسبت به سازماندهی و ساماندهی اساتید برای بیان دستاوردهای انقلاب اقدام کنیم.

فرمانده سپاه کربلا تصریح کرد: باید با جهاد تبیین شبهاتی را مطرح می‌شود، پاسخ دهیم.