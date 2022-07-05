به گزارش خبرنگار مهر، علی خیرالدین در آئین تکریم و معارفه رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین که بعد از ظهر سه شنبه در سالن جلسات شهید رجایی پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد اظهار کرد: تاکید ما این است که رئیس پارک، پارکبان نیست و مهم‌ترین وظیفه‌ای که به عهده دارد این است که تعامل بخش خصوصی و دولتی و مهم‌تر از آنها تعامل دانشگاه و صنعت را ایجاد نماید.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با تاکید بر لزوم همکاری دانشگاه‌های آزاد و پیام نور با پارک‌های علم و فناوری تاکید کرد: در حالی که پارک‌های علم و فناوری با کمبود محیط رو به رو هستند دانشگاه آزاد و پیام نور فضای زیادی دارند و می‌توانند در تعامل با پارک‌های علم و فناور بهره برداری از این محیط‌ها را به حداکثر برسانند.

وی با اشاره به ایده پردیس‌های علم و فناوری گفت: ایده پردیس‌های علمی و فناوری تا کنون بسیار کارآمد و راهگشا بوده است که می‌توانیم در سطح کشور و در بخش‌های مختلف از آنها بهره ببریم.

این مسئول اظهار کرد: امروز علاوه بر این پردیس‌ها رویکرد تأسیس ۱۰ دهکده فناوری در دستور کار ما قرار دارد که تا امروز ۴ مورد از آن تأسیس شده و با توجه به امکانات فناورانه ای که در قزوین شاهد آن هستیم می‌توانیم بگوییم با تلاش مدیران قزوین می‌تواند جز استان‌هایی باشد که یکی از این دهکده‌ها در آن تأسیس می‌شود.

این مسئول تبیین کرد: یکی دیگر از رویکردهای جدی وزارت علوم تأسیس پردیس‌های خصوصی به جهت تلاش برای رشد صنعت است و با توجه به استعدادهایی قزوین در زمینه صنعت این استان می‌تواند از این امکان نیز بهره لازم را ببرد.

خیرالدین تاکید کر: نباید فراموش کنیم که فناوری و نوآوری به هم پیوسته هستند و زایش شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاه‌ها و در این بستر شکل می‌گیرد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم ابراز امیدواری کرد: تاکید رهبر انقلاب بر اقتصاد دانش بنیان، آینده کشور را ترسیم می‌کند و ما باید در این راه قدم برداریم.

وی در پایان یادآور شد: از طریق پارک‌های علم و فناوری ۹۰ هزار فرصت شغلی در سطح کشور ایجاد شده است که رشد ایجاد این موقعیت‌های شغلی امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد بوده است.