«رضا نصر اصفهانی»مربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، «نصر اصفهانی» سابقه دستیاری با یحیی گل محمدی، مجتبی تقوی، لوکا بوناچیچ، مجتبی حسینی و امید نمازی را در کارنامه دارد.

همچنین «فرزاد طیبی پور» دروازه بان فصل گذشته تیم سایپا نیز به تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز پیوست.