«رضا نصر اصفهانی»مربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، «نصر اصفهانی» سابقه دستیاری با یحیی گل محمدی، مجتبی تقوی، لوکا بوناچیچ، مجتبی حسینی و امید نمازی را در کارنامه دارد.
همچنین «فرزاد طیبی پور» دروازه بان فصل گذشته تیم سایپا نیز به تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز پیوست.
شیراز - «رضا نصر اصفهانی» دستیار سابق امیر قلعه نوعی سرمربی تیم گل گهر سیرجان به عنوان مربی تیم فجر شهید سپاسی معرفی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، «نصر اصفهانی» سابقه دستیاری با یحیی گل محمدی، مجتبی تقوی، لوکا بوناچیچ، مجتبی حسینی و امید نمازی را در کارنامه دارد.
همچنین «فرزاد طیبی پور» دروازه بان فصل گذشته تیم سایپا نیز به تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز پیوست.
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