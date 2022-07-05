تبدیل شدن فارس به قطب گلخانه جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی برومندی بعد از ظهر سه شنبه در کارگروه سرمایه گذاری استانداری فارس بیان کرد: بیش از ٢۶٠ هزار هکتار نخلستان در کشور وجود داشته که از این میزان ۴٠ درصد آنها بایستی حذف یا جایگزین شوند.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های که وزارت جهاد کشاورزی داشته موضوع توانمند سازی بهره برداران است از این رو بالغ بر ٢٧٠ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه سرمایه گذاری جذب و قرار است به زودی اجرایی شود.

برومندی در خصوص اقدامات زیر ساختی متذکر شد: کلنگ دومین مرکز تولی نهال خرما در شهرستان جهرم و دومین سرمایه گذاری زیر ساختی تولید نهال در کشور نیز قرار است در شهرستان داراب ایجاد شود.

به گفته این مقام مسئول سرمایه گذاری صورت گرفته در شهرستان داراب بالغ بر ۵٠ میلیارد تومان خواهد بود و این مرکز سالانه یک میلیون نهال استاندارد و گواهی شده تولید خواهد کرد.

وی در خصوص اعتبارات حوزه مقابله با سرمازدگی نیز متذکر شد: بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان اعتبارات مقابله با سرمازدگی در کشور جذب شده که ٧٠ درصد اعتبارات مربوط به سه استان فارس، کرمان و یزد است.

برومندی از ایجاد ١٠٠ هکتار گلخانه با مشارکت بخش خصوصی در شهرستان نی ریز خبر داد.

او گفت: با توجه به ظرفیتی که استان فارس در حوزه گیاهان دارویی و گلخانه دارد فارس می‌توان قطب گلخانه‌های جنوب کشور باشد این در حالی است که شهرک گلخانه‌ای نیز باید در فارس ایجاد گردد.