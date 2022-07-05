بانوی وزنه بردار کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد

حامد جولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین اردوی تیم ملی وزنه برداری بانوان کشورمان از ۲۰ تیرماه در قزوین آغاز میشود.
وی افزود: این مرحله از اردوی ملی پوشان تیم وزنه برداری بانوان کشورمان به مدت ۲۱ روز و با حضور ۱۲ ورزشکار برگزار خواهد شد.
جولایی خاطرنشان کرد: «شینا امانی» بانوی وزنه بردار کردستانی با دعوت سرمربی تیم ملی بزرگسالان به اولین مرحله اردوی آمادگی این تیم فراخوانده شد.
وی افزود: بانوان ملی پوش تیم ملی وزنه برداری ایران خود را برای رقابتهای وزنه برداری کشورهای اسلامی که به میزبانی کشور ترکیه برگزار میشود، آماده میکنند.
نظر شما