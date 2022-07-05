۵ هزار متقاضی مسکن ملی در استان سمنان وجه واریز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی غروب سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان سمنان در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری، با بیان اینکه پنج هزار نفر از مردم استان برای مسکن ملی وجه واریز کردند، گفت: دو هزار و ۴۰۰ نفر از این تعداد در شرق و دو هزار و ۴۵۵ نفر سهم غرب استان است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۴ هزار نفر در استان سمنان در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند گفت: ۳۵ هزار نفر از این تعداد رد درخواست دادند و برای ۱۰ هزار نفر باقی مانده زمین تهیه شده است.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه در راه و شهرسازی استان سمنان ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند افزود: ۲۲ هزار نفر از این تعداد رد درخواست دادند.

حمیدی از تأمین زمین برای هفت هزار متقاضی واجد شرایط در راه و شهرسازی سمنان خبر داد و گفت: واجدان شرایط طرح نهضت ملی مسکن در راه و شهرسازی سمنان وجه اولیه خود را واریز کنند تا درخواست آنها کامل شود.

وی با بیان اینکه در راه و شهرسازی شرق استان سمنان نیز ۱۹ هزار و ۲۲۲ نفر متقاضی در سامانه ثبت نام کردند ابراز داشت :۱۶ هزار و ۲۸۳ نفر از این تعداد واجد شرایط بودند که ۱۳ هزار و ۲۴۱ نفر رد درخواست شدند.