به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم شامگاه سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه که با حضور مدیران عضو این کارگروه برگزار شد، اظهار کرد: تعاونی‌های مسکن استان با مشکلاتی در مسیر خود مواجه هستند که سبب دغدغه‌ای جدی برای بسیاری از شهروندان و اعضا شده‌اند و بسیاری از مردم به‌صورت مکرر و روزانه به استانداری مراجعه و از وضعیت تعاونی‌ها ابراز نارضایتی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این وضعیت خوشایند و قابل پذیرش نیست، گفت: باید وضعیت تعاونی‌های مسکن استان کرمانشاه روشن شود و آن دسته از تعاونی‌هایی که توان تکمیل پروژه را ندارند تعیین تکلیف یا حتی منحل شوند و تعاونی‌های قدرتمند نیز روند اجرایی پروژه را تسریع کنند.

استاندار کرمانشاه با بیان این‌که باید مرجع تمام آمارهای مربوط به طرح نهضت ملی مسکن در استان اداره‌کل راه و شهرسازی باشد، بیان کرد: آمارها و ارائه گزارش‌های مستند و شفاف از سوی فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی یک اصل ضروری است.

به گفته استاندار کرمانشاه یکی دیگر از مشکلات پیش روی طرح تولید مسکن در استان کرمانشاه وضعیت نامطلوب طرح‌های خود مالکی است و درحالی‌که باید از این طرح‌ها استقبال و حمایت شود اما استقبال خوبی از طرح‌های خودمالکی صورت نمی‌گیرد که این‌موضوع قابل‌قبول نیست.

امیری‌مقدم از اداره‌کل راه و شهرسازی و فرمانداران خواست که به‌صورت علنی و رسانه‌ای آمادگی خود را برای استقبال از خودمالکی‌ها اعلام کنند و این کار را از طریق در اختیار قرار دادن بافت‌های فرسوده برای اجرای طرح خود مالکی آغاز کنند.

وی تاکید کرد: مدیران استان کرمانشاه از سرمایه‌گذاران بزرگ برای استفاده از تسهیلات ساخت‌وساز مسکن دعوت کنند و این استقبال از طرف همه مدیران و فرمانداران استان پیگیری شود تا منجر به ورود سرمایه و سرمایه‌گذاران جدید برای رونق ساخت‌وساز مسکن در کرمانشاه شود.

امیری مقدم به فرایند صدور کوتاه مدت مجوز در برخی کشورهای منطقه اشاره و اظهار کرد: متأسفانه در مواقعی سرمایه‌گذاران ما در راهروهای ادارات سرگردان می‌شوند که لازم است برای این‌موضوع تدبیر شود و مسیر صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران به کوتاه‌ترین حالت ممکن برسد.

استاندار کرمانشاه با بیان این‌که مصوبات جلسات شورای مسکن استان باید در کمتر از ۲۴ ساعت ابلاغ شود، گفت: پس‌از ابلاغ مصوبات نیز بلافاصله باید اجرای آن‌ها توسط فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی مختلف آغاز و خود را به‌صورت عملیاتی نشان دهد.