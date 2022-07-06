به گزارش خبرگزاری مهر، سایت «آقا بزرگ» پایگاه اطلاعات نسخ خطی است که اطلاعات کتاب‌شناختی این نسخه‌ها را به صورت الکترونیکی در دسترس پژوهشگران، فهرست‌نگاران و نسخه‌شناسان قرار می‌دهد. نسخه جدید این سایت به منظور ارتقا فنی در حال بازنویسی است و از اواخر تیرماه ۱۴۰۱ در دسترس مراجعه‌کنندگان و علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

علاوه بر تقویت زیرساخت فنی سایت «آقا بزرگ»، در صورت تأمین منابع مالی، محتوای اطلاعاتی آن نیز روزآمدسازی خواهد شد که برای تأمین بخشی از منابع مالی آن از همکاری و کمک سایر سازمان‌ها و نهادها نیز استقبال خواهد شد.

خانه کتاب و ادبیات ایران در مقطعی از زمان به دلیل احساس نیاز در کمبود فضای اطلاع‌رسانی درباره نسخه‌های خطی با همکاری کتابخانه ملی و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اقدام به راه‌اندازی بانک کتاب‌شناسی نسخه‌های خطی در سایت «آقا بزرگ» کرد. این سایت شامل ۲۳۰ هزار نسخ خطی در ایران و ۵۰ هزار نسخه مکتوب کهن کشورهای مختلف جهان مانند اروپا، شبه قاره و جهان عرب است.