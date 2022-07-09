به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هومکا که ارائه‌دهنده خدمات سلامت در محل است، خدمت آزمایش در محل خود را با پوشش تمام بیمه‌های پایه و تکمیلی ارائه می‌کند؛ یعنی اگر درخواست انجام آزمایش در منزل یا محل کار خود را با این استارتاپ انجام دهید، فقط بخشی از هزینه‌ی آزمایش را می‌پردازید که تحت پوشش بیمه شما نباشد. باقی هزینه را "هومکا" با همکاری آزمایشگاه از بیمه دریافت می‌کند.

هومکا نه آزمایشگاه است و نه یک مرکز درمانی؛ بلکه پلی بین کاربران و آزمایشگاه است که برای انجام آزمایش از کاربران نمونه‌گیری کرده و این نمونه را به آزمایشگاه‌های همکار معتبر خود می‌برد تا پردازش شود و سپس نتیجه‌ی آزمایش را به کاربر ارائه می‌کند.

هومکا برای بهبود تجربه‌ی کاربران، امکان استفاده از هر نوع بیمه پایه و تکمیلی برای پرداخت هزینه آزمایش در منزل را فراهم کرده است. در ادامه قصد داریم در خصوص خدمات و چگونگی پوشش بیمه در "هومکا" بیشتر توضیح دهیم.

«هومکا» در یک نگاه

هومکا به عنوان یک کسب‌وکار نوپا، در تلاش است مشکلاتی مانند مراجعه حضوری، قرار گرفتن در معرض آلودگی‌ها، هدر رفت زمان و … را برطرف کرده و خدمات سلامت را در محل به کاربران ارائه دهد.

این کسب‌وکار که در ابتدا با هدف ارائه‌خدمات مراقبت از سالمندان در منزل کار خود را شروع کرد، با شروع همه‌گیری کرونا مسیر خود را تغییر داد تا به نیاز جامعه یعنی دریافت خدمات سلامت در محل، به خصوص تست کرونا، پاسخ دهد. سپس خدمات خود را در حوزه انجام انواع آزمایش‌های خون در محل گسترش داد.

هومکا با تجربه‌ای که در حوزه‌ی ارائه خدمت تست کرونا در محل کسب کرده بود، توانست زیرساختی برای انجام انواع آزمایشات در محل ایجاد کند و به واسطه‌ی این تجربه و زیرساخت خدمات آزمایش در محل را به کاربرانش ارائه کند. با هومکا کاربران می‌توانند مطمئن باشند تمامی اطلاعات آنها حفظ شده و در فضایی امن قرار دارد. هومکا اصل شفافیت را به عنوان یکی از بهترین مسیرها برای جلب رضایت کاربران می‌داند و تلاش می‌کند تا از بازخورد کاربران برای از بین بردن نواقص و بهبود فرآیندها کمک بگیرد.

هومکا؛ از تست کرونا تا آزمایش‌های تخصصی

"هومکا" با داشتن کارشناسان علوم آزمایشگاهی که در خصوص نمونه‌گیری و رعایت اصول بهداشتی، برخورد مناسب و… آموزش دیده‌اند خدمات متنوعی را در محل ارائه می‌کند. در حال حاضر "هومکا" با ۱۶ آزمایشگاه، ۲۸۰ نمونه‌گیر و ۷ پزشک همکاری دارد و تا به امروز توانسته بیش از ۱۰۰ هزار درخواست را ثبت کند و انجام دهد.

"هومکا" انواع آزمایشات، چکاپ‌ها، تزریقات، سرم تراپی، نوار قلب و … را در منزل و محل کار انجام می‌دهد که نتایج آن را هم به صورت آنلاین و هم به صورت چاپی، می‌توانید دریافت کنید.

چکاپ‌های روتین، آزمایش‌های مخصوص کودکان، تست زردی، آزمایش‌های حین و پیش از بارداری، غربالگری‌های جنین، تست پاپ اسمیر، آزمایش تشخیص ابتلاء به بیماری‌های مقاربتی (HPV، HIV، هپاتیت و …) و هر آزمایشی که پزشک برای شما تجویز کند، توسط "هومکا" در محل مورد نظر شما انجام می‌شود.

کیفیت؛ هدف هومکا در ارائه خدمات

"هومکا" سعی می‌کند با ارائه این خدمات به کاربران، دردسر مراجعه به آزمایشگاه را از زندگی آن‌ها حذف کند. یکی از دغدغه‌های کاربران، دقت نتایج آزمایش است. برای همین "هومکا" با کمک کارشناسان علوم آزمایشگاهی‌اش، سعی می‌کند آزمایشگاه‌های همکارش را جوری انتخاب کند که نتایج با کیفیت ارائه کنند. "هومکا" این دقت را در انتخاب همکاران نمونه‌گیر نیز دارد و علاوه بر انتخاب کارشناسان علوم آزمایشگاهی یا پرستاران با تجربه، آن‌ها را آموزش هم می‌دهد تا مطابق استانداردهایش خدمات را برای کاربران انجام دهند. با کمک کارشناسان تضمین کیفیت و مرکز مشاوره، بر کیفیت ارائه خدمات نظارت می‌کند.

در حال حاضر "هومکا" خدمات خود را در استان‌های تهران و البرز و شهرهای تبریز، شیراز، رشت و قزوین ارائه می‌کند و به زودی شهرهای اصفهان، مشهد، اهواز و زنجان نیز به این لیست اضافه خواهند شد. "هومکا" امیدوار است تا سال آینده در تمامی مراکز استان‌ها خدمات خود را ارائه کند. آزمایشگاه‌های آرامش، فردا، آریا، نیلو رشت، نیلو شیراز، سنجش تبریز و… از جمله آزمایشگاه‌های همکار "هومکا" هستند.

هومکا؛ ارائه خدمات در محل با هر نوع بیمه‌ای

بعد از کیفیت و اعتبار نتایج، پیگیری کارهای بیمه‌ای و دریافت مبلغ هزینه‌شده از بیمه‌ی طرف‌قراردادشان یکی از دغدغه‌های افراد برای انجام آزمایش است.

دکتر احمد طاهرخانی بنیانگذار مجموعه هومکا در این خصوص می‌گوید: ما سعی کردیم کارهای مربوط به بیمه را خودمان در لحظه انجام دهیم؛ یعنی هومکا با همکاری آزمایشگاه‌ها هزینه‌ها را از بیمه دریافت کند نه از کاربران. امیدواریم در آینده بتوانیم بقیه خدمات سلامت در محل را هم با پوشش بیمه انجام دهیم.

کاربران برای انجام هر آزمایشی در منزل یا محل‌کار، با پوشش بیمه هم می‌توانند با هومکا تماس بگیرند، هم به سایت هومکا مراجعه کنند و در هنگام ثبت درخواست بیمه پایه و تکمیلی خود را مشخص کنند. هومکا با استعلام اعتبار بیمه کاربران، هزینه آزمایشات را با بیمه به آن‌ها اعلام می‌کند.

هومکا در تلاش است تا به عنوان واسطه‌ی بین کاربران و آزمایشگاه‌ها، با نظارت بر فرآیندها و بهبود آن‌ها، تجربه‌ی خوبی برای آن‌ها رقم بزند تا دغدغه‌های انجام آزمایش با آزمایشگاه را نداشته باشند.